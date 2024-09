Amici e Uomini e Donne, cambio di programmazione: la data d’inizio (posticipata) di Maria de Filippi

Fonte: Getty Images Amici e UeD slittan: le nuove date

Le aspettative sono alte, ma sembra che i fedeli di Maria De Filippi dovranno rassegnarsi a un’attesa più lunga del previsto. Non è un colpo da poco per chi aspettava impazientemente il ritorno in televisione di due dei suoi show di punta, Uomini e Donne e Amici. C’è un rinvio ufficiale delle date di inizio dei programmi, e la “colpa” sarebbe di Temptation Island. Ma andiamo con ordine.

Amici: la prima slitta, cosa andrà in onda al suo posto?

I riflettori di Amici non si accenderanno come programmato il 15 settembre. Invece, Canale 5 ha deciso di coprire quel buco con un doppio episodio di Beautiful, seguito dalla soap Endless Love. E così, i fan del talent show più amato d’Italia vedranno scorrere le lancette fino al 22 settembre, data che potrebbe segnare il ritorno di una delle edizioni più attese di sempre.

I nomi dei possibili concorrenti circolano già, ma per ora tutto resta avvolto nel mistero. Se c’è qualcosa di cui possiamo essere certi, sono i nomi dei professori che torneranno dietro la cattedra. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non potevano certo mancare: la loro presenza è diventata sinonimo di discussioni infuocate e siparietti irresistibili.

Lorella Cuccarini, da parte sua, ha messo a segno un successo dopo l’altro, con Angelina Mango e Sarah Toscano che ne sono le ultime testimonianze. La sua conferma era quasi scontata.

Raimondo Todaro sembra ormai fuori dai giochi per questa edizione, e non si sa ancora chi prenderà il suo posto. In bilico anche Anna Pettinelli, che potrebbe non tornare come docente di canto. Le voci corrono veloci, e i nomi più gettonati per sostituire i due sono Adriano Bettinelli e Giusy Ferreri.

Uomini e donne: debutto rimandato due volte

Come se non bastasse, anche Uomini e Donne non tornerà puntuale. Inizialmente si parlava del 9 settembre, poi slittato al 16. Ora, un nuovo colpo di scena: la data è stata spostata addirittura per fine mese, al 23 settembre. Per i fan del dating show, un’altra settimana di attesa, mentre al suo posto si farà spazio la soap opera My Home My Destiny. Le registrazioni, partite a fine agosto, sembrano pronte a riempire le prime settimane di programmazione una volta che lo show tornerà finalmente in onda.

La nuova stagione di Uomini e Donne si prepara a fare scintille con un cast di tronisti destinato a catturare l’attenzione del pubblico. Tra loro c’è Alessio Pecorelli, imprenditore dal passato militare e con una passione per la cucina, e Francesca Sorrentino, la Queen indiscussa dell’edizione 2023 di Temptation Island.

A completare il quartetto, ci sono Michele Longobardi, che ha tentato di conquistare Manuela Carriero nella scorsa edizione, e la chiacchieratissima Martina De Ioannon, anche lei reduce dall’esperienza del reality estivo, dove ha chiuso una relazione con Raul.

Temptation Island cambia tutto: il motivo dei ritardi?

E mentre l’attesa per Amici e Uomini e Donne cresce, il primo programma a tornare sugli schermi sarà Tu Si Que Vales, previsto per il 21 settembre. Secondo quanto sussurrato, la vera causa dei ritardi sarebbe legata a Temptation Island, che quest’anno andrà in onda già dal 10 settembre.

Un’operazione inedita per il reality, solitamente confinato ai mesi estivi. Maria De Filippi, in questo scenario, avrebbe deciso di dare massima priorità alla versione autunnale del programma, e quindi a noi non resta che attendere.