Amici di letto, solo sesso: le regole per mantenere una relazione distaccata

In principio c’era Harry ti presento Sally. Eh sì, perché in nuce tutti i presupposti di quella che sarebbe diventata ai giorni nostri la ormai dilagante abitudine di tenersi un amico anche come compagno di letto c’erano tutti. Salvo che poi i protagonisti alla fine si innamorano e questo è assolutamente vietato in una relazione fra "amici di letto". Ecco, proprio qui sta la differenza fra le abitudini sessuali di quegli anni e quelle attuali: oggi gli amici non esitano ad avere anche avventure sessuali, purché tali rimangano.

Nei paesi anglo-americani il fenomeno si chiama "friends with benefits", da noi è stato ribattezzato "trombamico" o "scopamico". Insomma, in qualunque modo la si voglia chiamare, l’importante è che la relazione non sfoci mai nell’amore. Questa regola è tassativa, anche se non sempre viene rispettata e finisce che uno dei due si fa del male. Non è facile infatti riuscire a mantenere un atteggiamento freddo e distaccato in certe situazioni. Per questo perchè la relazione possa funzionare bisogna rispettare una serie di regole non dette ma note a chi vuole instaurare una relazione di questo tipo, che cominciano a prendere forma soprattutto nei social network, nei forum e dovunque si sincontrino gruppi di amici interessati a questa pratica.

Ecco le regole:

– Prima di tutto, è assolutamente vietata la gelosia

– Sono ammesse tutte le "sperimentazioni", di ogni genere… Anzi, è porprio questo il bello!

– Niente coccole post-coito. Sono ammesse solo se entrambi sono d’accordo e comunque non prolungate

– Si possono raccontare liberamente i particolari degli incontri "piccanti" agli amici, senza sensi di colpa o sotterfugi

– Ogni appuntamento dura soltanto una serata

– E’ vietato condividere il letto durante la notte

– E’ vietato fare colazione insieme il mattino dopo

– Gli incontri possono avvenire ovunque (nei limti della decenza)

– Niente uscite per cene romantiche. E’ ammesa la cena solo come preludio al dopo-cena, senza coinvolgimenti

– Sono assolutamente vietati regali, fiori, pensierini di ogni genere

– E’ vietato chiamarsi continuamente o scambiarsi SMS come due innamoratini

– Le chiamate sono limitate a comunicarsi ora e luogo degli incontri

– Sono assolutamente vietate le liti o le discussioni su argomenti tipici dei fidanzatini