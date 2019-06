Coccole dopo aver fatto l’amore: i gesti di lui che contano

editato in: da

Dopo aver fatto l’amore ci sono gesti che ogni uomo compie e che possono raccontare molto del legame che si è creato con l’altra persona.

Dorme, si fuma una sigaretta oppure vi fa le coccole? Terminato il rapporto ognuno reagisce in modo diverso raccontando – senza volerlo – molto di sè e del proprio inconscio. Un esempio? Secondo la psicosessuologa Rosamaria Spina, mangiare dopo il sesso è un modo per prolungare, lontano dal letto, il piacere provato fra le lenzuola, facendo riferimento al legame profondo che esiste fra eros e cibo.

Non solo, se lui si allontana per fumare una sigaretta oppure si volta dall’altra parte, potrebbe avere bisogno di una maggiore intimità. Il gesto si può interpretare in modo negativo se la relazione è agli inizi e non vi conoscete ancora molto bene, perché il suo, in questo caso, potrebbe essere solamente sintomo di imbarazzo. Se la storia dura da diverso tempo invece è meglio andare più a fondo e capire cosa si nasconde dietro questa necessità di distacco dall’altra persona dopo un momento così intimo e forte. Il problema potrebbe non essere solamente il legame amoroso, ma anche il rapporto con il sesso.

A dispetto degli stereotipi di genere, non sono pochi gli uomini che dopo sentono il bisogno di abbracciare la propria partner e coccolarla. Si tratta, ovviamente, di un segnale positivo e del sintomo di un legame forte e profondo, fatto anche di confidenza e libertà reciproca.

E se non accade? Meglio giocare a carte scoperta, soprattutto se la situazione vi fa soffrire, e spiegare al vostro partner cosa non vi piace. Il dialogo e la sincerità sono armi importanti per rafforzare il rapporto e per raggiungere il giusto equilibrio di coppia anche quando si parla di sesso.

Infine se lui si gira dall’altra parte subito dopo non arrabbiatevi. Come è stato ampiamente dimostrato si tratta semplicemente della risposta ad un dispendio di energie fisiche e mentali, che coinvolge in particolare gli uomini e che non ha nulla a che fare (a volte, ma non sempre) con i sentimenti che si provano per la partner.