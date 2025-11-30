Re Carlo, Camilla gli ruba la giacca: lo splendido look vintage della Regina

La Regina Camilla ha ripescato un capo che Re Carlo teneva nascosto da quasi trent’anni, e che sta decisamente meglio a lei

IPA La Regina Camilla

Re Carlo si è trovato alle prese con un simpatico ladro, uno a cui è particolarmente affezionato. Si tratta di Camilla, che pare essersi messa a frugare nel guardaroba del consorte. Ospite di una serata di gala, la Regina ha sfoggiato una giacca di proprietà del principe, un prezioso capo che le sta d’incanto e che, se ne può star certi, a Carlo non mancherà affatto, perché era quasi trent’anni che lo teneva a prender polvere nell’armadio.

Il look vintage della Regina Camilla

La Regina Camilla è stata ospite alla RIFLES Awards Dinner alla Guildhall di Londra in qualità di Colonnello in Capo del reggimento. Nel corso dell’evento, la Regina ha tenuto un toccante discorso in appello alla pace, ma oltre alle sue parole, ad attirare l’attenzione è stato lo splendido look, con un capo molto speciale.

Camilla ha indossato una Daqlah, veste ricamata tipica dell’Arabia Saudita. La giacca, con collo alla coreana, apertura sul davanti e lunghezza fino a terra, è in un ricco velluto blu notte, con preziosi ricami in filo d’argento. Perfetto contrasto con l’abito in velluto rosso della designer Fiona Clare, tra le preferite della Regina per le occasioni eleganti.

IPA

Un vero esempio di stile personale, che mixa nuovo e antico, abiti di design e accessori che nascondono un significato profondo. La giacca araba fu infatti donata a Carlo, allora Principe di Galles, durante una visita in Arabia Saudita nel 1998. Nascosta nell’armadio da quasi trent’anni, è stata proprio Camilla a ripescarla dagli archivi del guardaroba reale e darle nuova vita.

In versione meno luxury, quello di Camilla è un outfit cui tutte possiamo ispirarci per le feste natalizie. La lezione è di non rinunciare al classico abitino rosso, ma personalizzarlo con un capo dalla grande personalità, che racconti qualcosa di chi lo indossa. Per la Regina è la giacca araba, per noi altre può essere il blazer rubato al fidanzato, il chiodo di pelle Anni ’80 o, magari, una divertente pelliccia colorata.

La preziosa giacca che Re Carlo dimenticò

La preziosa Daqlah fu donata a Carlo come simbolo di “scambio culturale” tra Arabia Saudita e Inghilterra. Ed è un vero peccato che il Re non abbia trovato alcuna occasione per indossarla negli ultimi tre decenni. Fortuna che è arrivata Camilla a dare soddisfazione a Yahya Al-Bishri, lo stilista saudita autore della meravigliosa giacca.

La prima volta che Camilla indossò il Daqlah fu al concerto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Il momento in cui la vide in tv, fu per il designer “scioccante” e Al-Bishri non poté che dichiararsi “orgogliosissimo” mentre i media di tutto il mondo si complimentavano con il suo lavoro: “Vedere tutto il mondo parlare del mio abito è una sensazione fantastica”.

La scelta di Camilla è stata lodata anche dalla stilista di lusso Angela Kyte, che sulla rivista Hello! ha commentato il look della Regina come “un esempio lampante di come i pezzi storici possano essere reinterpretati attraverso una lente moderna e all’avanguardia”. Sottolineando come il taglio ampio della Daqlah è in perfetta tendenza quest’inverno, che vuole i capispalla massimalisti e oversize.