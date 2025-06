Re Carlo, Harry sente la mancanza del padre e Meghan Markle è terrorizzata

IPA Meghan Markle

Harry sente la mancanza di suo padre Carlo e sta cercando di trovare un modo per recuperare il rapporto con lui. Ma Meghan Markle è terrorizzata dal fatto di tornare in Inghilterra e sta cercando di coinvolgere i figli nelle sue attività a Montecito, in modo da inserirli perfettamente nella mentalità e cultura americana.

Re Carlo, Harry sente la mancanza

Re Carlo e William sono stati invitati da Harry ai prossimi Invictus Games che si terranno in Gran Bretagna. Un gesto distensivo che dimostra come il Duca del Sussex stia cercando un modo per riavvicinarsi alla sua famiglia. Ma la situazione è davvero compromessa.

Carlo non si fida più del figlio e se come padre è disposto a perdonarlo, come Re ha le mani legate, perché deve dare priorità alla Monarchia e proteggerla da eventuali minacci che potrebbero proprio arrivare anche da Harry.

Nel frattempo, gli esperti in questioni reali sono concordi nel ritenere che William non darà spazio a Harry e ai suoi figli, quando sarà Re. Anzi priverà Archie e Lilibet del titolo di Sua Altezza Reale.

Ma intanto Harry soffre e forse, troppo coinvolto emotivamente, sbaglia continuamente le sue mosse nei confronti del padre e del fratello.

Re Carlo, Meghan Markle terrorizzata di tornare a Londra

Non solo, Harry deve affrontare anche sua moglie Meghan Markle che non ha alcuna intenzione di tornare a Londra, nemmeno per una breve visita.

La Duchessa del Sussex sa di non essere benvoluta a Palazzo. La maggior parte dei parenti di suo marito non la sopporta. Anche Carlo non nasconde più la sua insofferenza nei suoi confronti, perché la considera la causa delle tensioni con il figlio.

Meghan ha più di un motivo per non voler tornare in Inghilterra. Oltre ai cattivi rapporti con Carlo e il resto della Famiglia Reale, l’opinione pubblica britannica è contro di lei. I media inglesi l’hanno criticata fin da subito e in generale i sudditi la vedono come la donna che ha apertamente accusato la Monarchia di razzismo, come colei che ha fatto piangere Kate Middleton e che ha criticato la Corona con motivazioni che sono risultate poi infondate.

Un altro motivo che spaventa la Duchessa riguarda la sicurezza. Dopo che suo marito ha perso la causa e gli è stata negata la protezione della polizia, Meghan non si sente più sicura. “Meghan è comprensibilmente spaventata all’idea di venire nel Regno Unito con i bambini. Le minacce sono reali e autentiche. La minaccia proviene da pazzi, manifestanti radicali che potrebbero volersi fare un nome saltandogli davanti. Poi, naturalmente, c’è la minaccia peggiore, quella terroristica. E non c’è dubbio che Harry – e di conseguenza la sua famiglia – siano un bersaglio enorme”, così ha commentato Duncan Larcombe, ex direttore editoriale della Famiglia Reale.

Meghan Markle, nuovo video con Lilibet

Intanto, Meghan col suo marchio As Ever colleziona un successo dietro l’altro. I suoi prodotti sono andati sold out in dieci minuti per la seconda volta. E lei continua a sfruttare i suoi figli per promuoverli.

Così ha condiviso una clip in cui mostra il dietro le quinte del lavoro per preparare i suoi prodotti. Nel video si vede la Duchessa che raccoglie la frutta dal suo orto, che offre vassoi di albicocche e si prende cura delle sue api. All’improvviso spunta anche la piccola Lilibet che si diverte ad aiutare la mamma.