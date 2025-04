Re Carlo cerca un party planner per organizzare eventi con Kate Middleton

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Carlo

Re Carlo è alla ricerca di un assistente molto particolare che lo deve aiutare a organizzare eventi speciali cui parteciperà lui stesso con Camilla, ma anche Kate Middleton con William.

Re Carlo, l’annuncio pubblicato da Buckingham Palace

Re Carlo, si sa, ha adottato la politica del risparmio e della riduzione dei costi, ma la macchina della Monarchia è gigante e ha bisogno di un numero elevato di persone per funzionare alla perfezione e i ruoli e gli incarichi da ricoprire.

Così, Buckingham Palace ha pubblicato sul sito ufficiale un annuncio di lavoro per un ruolo molto particolare. Il Palazzo infatti è alla ricerca di un organizzatore di eventi, con uno stipendio di 28.000 sterline all’anno, ossia 32.788 euro. Allo stipendio si aggiungono alcuni benefit, tra cui almeno 25 giorni di ferie annuali (che aumentano in base alla durata del servizio) e un piano pensionistico non contributivo.

La figura cercata dovrà supportare il team degli eventi nell’organizzazione di party pubblici e privati, perciò dovrà svolgere diverse mansioni tra cui fornire supporto amministrativo al team, coordinare le prenotazioni delle sale, gestire la posta in arrivo delle richieste relative agli eventi e redigere e verificare gli elenchi degli invitati.

Il Palazzo ha poi fornito una descrizione dettagliata delle competenze che il candidato o la candidata ideale deve avere. Deve saper gestire le richieste del cliente, in questo caso di Re Carlo e famiglia, deve avere ottime doti comunicative e buone conoscenze informatiche.

Re Carlo, i vantaggi di lavorare per la Famiglia Reale

Il ruolo che viene offerto da Re Carlo è molto ambito, anche perché si tratta di una mansione piuttosto divertente e soprattutto dà la possibilità di entrare in contatto con la Famiglia Reale, interagendo magari con Kate Middleton o la Regina Camilla.

Anche se, chiunque lavori per il Palazzo è costretto a mantenere il più stretto riserbo. La discrezione è una delle doti principali che viene richiesta a chiunque entri alle dipendenze della Famiglia Reale. D’altro canto, è noto che molti ex maggiordomi, guardie del corpo e altri assistenti reali andati in congedo, hanno “monetizzato” la loro esperienza lavorativa a Corte, scrivendo libri o rilasciando interviste in cui non hanno risparmiato dettagli sulla vita privata della Famiglia Reale.

Comunque, tornando ai vantaggi offerti da Carlo ai suoi dipendenti, c’è anche la possibilità di consumare un pasto gratis a Palazzo. A questo benefit si aggiungono una serie di sconti da sfruttare nei negozi del Royal Collection Trust o per l’acquisto di biglietti delle attrazioni reali, come l’ingresso a parchi e castelli di proprietà di Sua Maestà.

Per chi fosse interessato a organizzare party, anche privati, cui potrebbero partecipare anche William e Kate, deve inviare la propria candidatura entro il prossimo 27 aprile.