Re Carlo sostituito davanti a Papa Leone XIV: Edoardo al suo posto dal pontefice

Fonte: IPA Re Carlo

Il Duca di Edimburgo, 61 anni, ha preso il posto di Re Carlo domenica 18 maggio rappresentando il fratello alla messa di insediamento di Papa Leone XIV in Vaticano. Un evento storico a cui il sostituto ha partecipato insieme ad altri reali europei, tra cui Re Filippo e la Regina Letizia di Spagna, e il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco. Edoardo è stato fotografato in abito formale con tanto di cappello tradizionale, mentre partecipava all’evento senza la moglie Sophie, la Duchessa di Edimburgo. La sua presenza in Vaticano sottolinea il ruolo di fiducia che continua a svolgere come membro anziano della famiglia reale in rappresentanza di Re Carlo in importanti eventi globali.

Duca Edoardo in Vaticano sostituisce Re Carlo

La presenza di Edoardo a Roma prosegue una lunga tradizione reale di rappresentanza britannica alle cerimonie di insediamento papale. Nel 2013, il Principe Riccardo, Duca di Gloucester, ha rappresentato la Regina Elisabetta II alla cerimonia di insediamento di Papa Francesco. Analogamente, nel 2005, il defunto Principe Filippo ha rappresentato la defunta Regina alla cerimonia di insediamento di Papa Benedetto XVI.

Il Principe Edoardo si è unito a dignitari provenienti da tutto il mondo alla messa, in cui Papa Leone XIV ha ufficialmente iniziato il suo pontificato. Le immagini della Città del Vaticano hanno catturato la grandiosità e la solennità dell’evento, con Edoardo seduto in posizione prominente tra reali europei e personalità internazionali. Tra gli altri illustri partecipanti c’erano la Principessa Charlene di Monaco, apparsa elegante accanto al Principe Alberto, e il Re di Spagna Felipe e la Regina Letizia, entrambi personaggi abituali di importanti eventi reali europei.

Fonte: IPA

La visita di Edoardo in Vaticano segna il suo primo viaggio ufficiale in Vaticano in questa veste. In precedenza, il Principe William aveva partecipato ai funerali di Papa Francesco a nome di Re Carlo, a dimostrazione di come gli impegni internazionali chiave siano condivisi tra i membri più anziani della famiglia reale.

Chi è il Duca Edoardo

Edoardo ha spesso rappresentato il fratello in importanti eventi globali, tra cui la partecipazione ai funerali di stato dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Il Duca di Edimburgo supporta inoltre regolarmente eventi cerimoniali britannici, come le recenti commemorazioni per l’80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa.

La presenza diplomatica di Edoardo integra i suoi impegni reali in ambito nazionale. All’inizio di questo mese, ha ospitato a Buckingham Palace le prestigiose celebrazioni per il Gold Award, conferito ai vincitori del Duca di Edimburgo. È anche Presidente del Royal Windsor Horse Show, che si conclude oggi. In qualità di Consigliere di Stato, Edoardo detiene l’autorità costituzionale di rappresentare Re Carlo negli impegni ufficiali, quando necessario. Tra i Consiglieri di Stato figurano anche la Regina Camilla, il Principe William, la Principessa Kate e la Principessa Anna, a sottolineare il ruolo fondamentale di Edoardo all’interno dell’attuale struttura reale.

Il ruolo di primo piano del Principe Edoardo in questo evento storico conferma la sua crescente responsabilità come rappresentante fidato di Re Carlo, proseguendo una tradizione di stretti rapporti reali con il Vaticano.