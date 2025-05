Letizia di Spagna e Charlene di Monaco, look a confronto per la prima messa di Papa Leone XIV

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e Charlene di Monaco

La prima messa di Papa Leone XIV, oltre a ufficializzare l’inizio del pontificato del successore di Papa Francesco, è stata anche l’occasione per ammirare le Sovrane più belle d’Europa, che si sono recate a Roma per l’insediamento di Robert Francis Prevost. Tra queste spiccavano Letizia di Spagna e Charlene di Monaco, che in quanto cattoliche hanno potuto indossare il bianco: i loro look, simili solo all’apparenza, hanno rivelato in realtà tanto della loro personalità.

Letizia di Spagna, l’abito scelto per la prima messa di Papa Leone XIV

Personalità del mondo politico e rappresentanti delle varie Famiglie Reali d’Europa si sono recati a Roma per la messa inaugurale del pontificato di Papa Leone XIV. Per la Spagna erano presenti Re Felipe e la consorte Letizia, che in quanto Regina di fede cattolica, ha il cosiddetto “privilegio del bianco”, ovvero la particolare prerogativa che le permette di vestirsi di bianco, appunto, negli incontri con il Papa.

La Sovrana ha scelto per l’occasione un abito longuette con manica lunga, austero (ma non troppo) per un look all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. Il vestito, firmato Redondo, presenta un arricciatura sul corpetto, un leggero spacco dietro ed è tagliato sul ventre per accentuare il punto vita della Regina, come sempre impeccabile.

Fonte: Getty Images

È la prima volta che la Regina sceglie una creazione dello stilista, molto apprezzato in Spagna. Per completare il look, semplice ma d’effetto, Letizia ha optato per una borsa ton sur ton, delle ballerine in suede color cammello affusolate e dei pendenti con diamanti e perle. Non poteva poi mancare il velo ricamato sul capo, in modo da attenersi al dress code richiesto dal protocollo.

Charlene di Monaco, look a confronto: l’abito rivela la sua personalità

Se Letizia di Spagna ha scelto un abito sobrio ed essenziale – senza rinunciare alla femminilità ça va sans dire – Charlene di Monaco non ha tradito il suo spirito “ribelle”, optando per un abito più “sbarazzino”, almeno nei dettagli. Anche la moglie di Alberto ha il “privilegio del bianco” (che non sempre ha rispettato in passato), consentito solo di recente da Papa Benedetto XVI. L’ex nuotatrice è stata infatti la prima Principessa a ottenerlo, aggiungendosi così alla lista delle Sovrane che possono indossare il bianco nelle udienze papali.

Se durante l’ultima visita a Roma Charlene aveva scelto un castigato abito nero con velo in pizzo dello stesso colore, in questa occasione ha optato invece per un abito candido e molto chic. La Principessa di Monaco ha lasciato a bocca aperta con un elegante abito midi bianco tendente al panna, impreziosito da delicati ricami che ricordano dei pois.

Fonte: Getty Images

Una scelta meno austera e rigorosa rispetto a quella di Letizia: mentre la Regina di Spagna ha indossato un abito lungo quasi fino alla caviglia, Charlene ha optato per un vestito leggermente più corto, che comunque non scopriva le ginocchia, anch’esso a maniche lunghe. Per completare il look, anche nel suo caso, una pochette bianca, così come le scarpe, delle décolleté ton sur ton con tacco a spillo. Immancabile poi il velo ricamato sul capo: per la Principessa capelli raccolti e perle ai lobi, dall’eleganza senza tempo.