Tutto pronto per gli Invictus in Canada ma Harry si ritroverà a fare i conti con l'ombra di suo padre prima del grande evento che l'attende

Fonte: IPA Re Carlo

Il rapporto tra Re Carlo e Harry è tutt’altro che ricucito. Nel corso dei mesi si è parlato tanto di telefonate e della possibilità di un incontro ma, di fatto, nulla si è concretizzato. Di messo c’è anche la figura di William, che non accetta l’idea di un ritorno del fratello minore senza un’ammissione di colpe. Intanto Carlo si muove con equilibrio tra ruolo di padre e sovrano e al secondogenito ha trasmesso un concetto forte e chiaro, pur stando dall’altra parte dell’oceano.

Il messaggio di Re Carlo

Harry è pronto per gli Invictus Games, che dall’8 al 16 febbraio 2025 si terranno in Canada. È uno dei progetti cardine del Principe che, a meno di un mese dall’avvio, ha ricevuto un messaggio molto forte da suo padre.

Re Carlo ha ricordato al secondogenito chi siede sul trono di fatto. Al tempo stesso ha posto in evidenza l’influenza che la Corona esercita in Canada. Harry e Meghan Markle, insieme con i figli Archie e Lilibet, si preparano per il viaggio verso nord, lasciandosi per un po’ alle spalle la California. Intanto in Canada ci sarà la reintroduzione di God Save the King negli annunci mattutini. Ciò accadrà per disposizione della Mountain View School Division, che sovrintende 16 scuole nell’area di Dauphin. L’inno reale verrà suonato insieme a O Canada.

L’importanza della Corona

Di fatto in Canada si fa un passo verso la tradizione per le scuole della Manitoda occidentale, dove la pratica era stata abbandonata. God Save the King sarà suonato alla fine della giornata scolastica, dunque.

Il presidente del Consiglio Jason Gryba si è così espresso in merito: “Il buon governo consiste nell’aderire alle leggi e ai regolamenti in vigore. Indipendentemente da quanto spesso siano stati osservati in precedenza”.

Ecco le parole di Harry, nella sua dichiarazione ufficiale: “Gli Invictus Games Vancouver Whistler 2025 offriranno una piattaforma globale per espandere la gamma e il profilo degli sport adattativi invernali”.

Il futuro Re William

Per quanto il tema del passaggio della Corona sia spiacevole e delicato, William si sta preparando per il ruolo che un giorno gli spetterà di diritto. Il primogenito di Carlo e Diana ha tutta l’intenzione di ritagliarsi il proprio percorso, dimostrando già d’essere all’altezza nella delicata che la Famiglia Reale ha fronteggiato nell’ultimo anno.

L’erede al trono ha inoltre tentato di definire la propria versione del ruolo, avendo assunto brevemente il titolo di Principe di Galles. Al tempo stesso, però, mentre un figlio prende le distanze dal padre e della Corona, l’altro evidenzia come in qualcosa intenda dare piena continuità al lavoro del genitore.

Secondo un esperto reale, Huw Thomas, potrebbe emulare Carlo nel rispetto del titolo di Principe di Galles, promuovendo forti legami con questa terra e la sua cultura.