Re Carlo, l’appello “disperato” al Principe William dopo aver imparato dal proprio errore

Dai padri arrivano lezioni, incoraggiamento e, a volte, anche ammonimenti. Succede anche tra i reali d’Inghilterra, con il peso maggiore conferito dall’autorità che comporta il passaggio della corona di padre in figlio. Proprio Re Carlo si è trovato a formulare un appello “commosso e disperato” al figlio maggiore, il Principe William. Una richiesta che lo esorta a non seguire le ombre del proprio padre. Il sovrano pensa di aver gestito male alcune questioni, soprattutto di carattere famigliare.

Re Carlo, l’appello a William sulle questioni famigliari

È un momento delicato quello in cui un padre fa autocritica e si interroga sui propri sbagli ed errori. Ancora più duro è rivolgersi al proprio figlio per consigliarlo, sapendo di aver tante volte sbagliato o agito in modo non ottimale. Gli esperti reali rivelano che proprio questo è successo tra Re Carlo e il Principe William in un momento ancora delicato per famiglia reale.

Kate Middleton ha coraggiosamente reso pubblica la sua malattia in un sentito videomessaggio il 22 marzo dello scorso anno, abbandonando gli impegni reali per concentrarsi sulla sua guarigione. Da allora è gradualmente tornata alla vita pubblica, con le sue apparizioni tra l’amore dal pubblico. All’inizio di quest’anno, la Principessa del Galles ha dichiarato di essere in remissione e solo questa settimana è stato condiviso un aggiornamento positivo anche su Carlo, che afferma che sta “meglio” nonostante continui le cure contro il cancro. Dopo la diagnosi di Kate, il Principe William ha fatto un passo indietro per concentrarsi sulla moglie e sulla sua giovane famiglia, che comprende il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis.

Secondo un nuovo documentario di Channel 5, William and Catherine: Putting Family First, la decisione di William è stata pienamente sostenuta e persino incoraggiata da Carlo. Ingrid Seward, direttrice di Majesty Magazine, ha raccontato che Carlo ha rivolto a William una richiesta chiara e sentita.

Cosa Re Carlo ha detto al figlio

“Carlo ha detto a William: ‘Per favore, non commettere lo stesso errore che ho fatto io’ e ‘Voglio che tu ti goda la vita familiare'”, dicono le fonti. “E Carlo insisteva molto su questo punto perché diceva: ‘Ero così dedito al dovere che non potevo dedicarmi alla vita familiare come avrei dovuto’, ed è quello che ha fatto William”. Un sentimento condiviso da Grant Harrold, che ha lavorato a stretto contatto con Carlo come suo maggiordomo dal 2004 al 2011. Crede che il cambiamento di priorità del Re segni un profondo cambiamento nella tradizione reale.

“Vedo chiaramente che c’è stata una svolta nella sua vita a cui non avrei mai pensato di assistere”, ha detto. “Penso che per la prima volta in assoluto abbiamo un Re che, in fondo, credo che se i suoi figli avessero bisogno di lui, probabilmente li anteporrebbe alla corona. Questo è ciò che credo, ed è la prima volta che ciò sarebbe accaduto nella storia della monarchia”.

Il rapporto dei Principi William e Harry con il padre

Carlo e i suoi fratelli sono stati cresciuti principalmente dalle tate, mentre la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo si sono concentrati sulle loro responsabilità reali. Il Principe William e Harry sono stati cresciuti più o meno allo stesso modo dopo la morte della Principessa Diana. Il Principe Harry, il più giovane della sua famiglia, ha già parlato apertamente del suo rapporto con il padre nel suo memoir Spare, ricordando come Carlo si fosse allontanato fisicamente quando erano ancora piccoli. Secondo Harry, Carlo “smise” di impegnarsi nei giochi con lui e William “molto prima che fossimo pronti”.

Ha scritto: “Era un padre più grande, e ho sempre pensato che questo creasse problemi, ponesse barriere tra noi”. Mentre il Principe William potrebbe avere l’attenzione del Re, a quanto pare il Principe Harry no: in una recente intervista, Harry ha dichiarato alla BBC che suo padre “non gli parlerà” a causa di una disputa in corso sulla sicurezza, ma spera comunque in una riconciliazione.