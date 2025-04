Re Carlo, pesanti accuse contro di lui. “È terrorizzato da Harry”

La faida tra Re Carlo e Harry sembra essersi riaccesa più violenta che mai. Il ritorno a Londra da parte del Principe ha scatenato una nuova ondata di critiche e accuse, riservate per la maggior parte al Sovrano. In molti trovano disumano, come padre, il suo atteggiamento nei confronti del figlio. E così la spaccatura tra i due è arrivata a un punto di non ritorno.

Re Carlo, contestato per colpa di Harry

Non c’è pace per Re Carlo che si trova a vivere una situazione davvero difficile. Sua madre Elisabetta non si è mai trovata a gestire un contesto così intricato, se non forse nelle settimane successive la morte di Diana, quando per un attimo è sembrato che la Monarchia vacillasse.

Ma a complicare le cose per Carlo, sono anche i sentimenti personali. Diana era solo la nuora per Elisabetta e con lei ha sempre avuto un rapporto distaccato. Certo, se doveva scegliere tra lei e Carlo, non vi erano dubbi verso chi andavano le sue preferenze.

Nel caso di Carlo, però, la fonte dei suoi problemi è Harry, suo figlio, “sangue del suo sangue” per dirla in termini antichi, anche se c’è chi mette ancora in dubbio la sua paternità nei confronti del secondogenito.

L’attrito tra il Re e il Principe si è riacceso nel momento in cui Harry è tornato a Londra per il ricorso nella causa sulla sicurezza che coinvolge le forze di polizia.

Carlo e Harry, la tensione è alle stelle

Carlo non si trovava in Inghilterra, perché era impegnato con Camilla nel viaggio in Italia. E questo gli ha permesso di risparmiarsi almeno le accuse circa un mancato incontro col figlio.

Fonti vicine al Duca del Sussex raccontano che quest’ultimo ha tentato di comunicare con William e Kate Middleton, facendo sapere loro che risiedeva in un hotel vicino all’Adelaide Cottage, Ma i Principi del Galles hanno fatto finta di niente e sono partiti per la settimana bianca.

Nel frattempo Harry è tornato in California e Carlo ha concluso trionfalmente la visita di Stato nel nostro Paese. Ed è in questo frangente che si sono scatenati i rumors circa i “maltrattamenti” del Re nei confronti del figlio.

Alcuni insider hanno svelato dei retroscena sulla relazione, inesistente, tra Carlo e Harry, accusando Sua Maestà di ignorare completamente il Principe.

Re Carlo teme Harry

“Non risponde al telefono e ignora le lettere che Harry gli scrive”, hanno rivelato le fonti. Sembrerebbe che Carlo non voglia più avere nulla a che fare con suo figlio. Non vuole parlargli e non vuole avere alcun contatto con lui.

Un comportamento apparentemente ingiustificato e crudele, ma che in realtà nasconde una motivazione precisa: Carlo sarebbe “terrorizzato da Harry”. In altri termini, teme che suo figlio possa compromettere il trono, perché pretende che intervenga nella questione della sua sicurezza per cui è in causa contro il governo britannico.

Il Sovrano si trova in una posizione molto delicata e come Monarca non ha alcuna intenzione di danneggiare la Corona e i rapporti di questa con il governo e il popolo britannico. Perciò, non risponde a Harry, perché ha paura che lui faccia delle pressioni e lo induca a compiere un passo falso.