Re Carlo, l’inaspettato gesto di William che lo ha fatto commuovere

Fonte: IPA Re Carlo

Da quando Carlo III ha ereditato lo scettro, la monarchia britannica ha dovuto reinventarsi, con un cambio di guardia che ha rimescolato le carte tra i Windsor. Tra le transizioni più significative, Il Ducato di Cornovaglia, un impero terriero che per oltre mezzo secolo è stato il parco giochi di Sua Maestà e ora è finito nelle mani di William. Il primogenito ha preso il comando della macchina da soldi della Corona, pronto a mettere la sua firma su un feudo che per anni è stato il gioiello personale del padre.

Un momento emozionante per Carlo

Durante un documentario trasmesso su ITV, “Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall“, è venuto fuori un lato di re Carlo che pochi conoscono. Il solito sovrano composto ha ceduto alla commozione quando suo figlio maggiore, parlando con un agricoltore, ha detto una frase che lo ha colpito dritto al cuore. “Ho iniziato a pensare a come erediterò il Ducato un giorno e a cosa farò con esso. Penso che l’aspetto familiare sia davvero importante, lo credo davvero”, ha detto William, con quella sua aria da erede consapevole.

Carlo, guardando quella scena, ha avuto un momento di resa emotiva. “Quando l’ho visto, non potevo crederci. Sono rimasto profondamente toccato e commosso da quello che ha detto. Francamente, mi ha fatto piangere. Perché all’improvviso ho pensato che gli ultimi cinquant’anni fossero valsi la pena”, ha ammesso. Un raro scivolone nel sentimentalismo per un uomo che ha sempre preferito il controllo alla vulnerabilità.

Un nuovo approccio per il Ducato

Da quando si è ritrovato tra le mani il Ducato di Cornovaglia, William ha deciso che non sarebbe stato solo il custode di una macchina da soldi secolare. Il principe ha portato una ventata di pragmatismo e idealismo, concentrandosi su temi che vanno oltre la gestione amministrativa della vasta proprietà.

Uno dei progetti di punta riguarda il contrasto alla crisi abitativa, una questione che per lui non è solo una voce di bilancio ma un vero punto d’onore. Tra le prime mosse concrete, ha avviato la costruzione di 24 abitazioni a Nansledan, Newquay, strutture pensate non solo per dare un tetto a chi ne ha bisogno, ma per offrire anche un supporto costante. Un’iniziativa che non è solo un gesto di beneficenza, ma il primo tassello di una strategia più ampia per ridisegnare il ruolo sociale del Ducato.

Il delicato rapporto tra re Carlo e il principe Harry

Oltre ai cambiamenti istituzionali, re Carlo deve anche gestire una telenovela familiare degna di una produzione Netflix: il rapporto logorato con il figlio minore, Harry.

Dal 2020, quando lui e Meghan Markle hanno dato il grande strappo e salutato la Royal Family, i numeri della monarchia operativa sono crollati. Una situazione resa ancora più fragile quando sia il re sia la principessa del Galles si sono trovati a combattere problemi di salute, lasciando vuoti difficili da colmare.

Voci di corridoio hanno ipotizzato un possibile ritorno temporaneo di Harry nei ranghi reali, ma Buckingham Palace ha spento l’entusiasmo con una risposta netta: la sua uscita è stata definitiva, e tale rimane.

Carlo, nel frattempo, ha preferito non alimentare il gossip, restando silenzioso di fronte agli attacchi del figlio. Solo una volta, durante una visita all’Università di East London nel 2023, ha lasciato trapelare una punta di malinconia. Un sostenitore gli ha urlato di riportare Harry a casa, e il re, inizialmente spiazzato, ha risposto con un secco “Chi?”. Poi, dopo un istante, ha ammesso con un sorriso tirato: “Sarebbe bello”.

L’ultimo incontro tra padre e figlio risale al febbraio 2024. Harry è volato a Londra appena saputa la diagnosi del padre, ma il loro incontro è durato meno di un’ora. Nemmeno il tempo di posare le valigie che il duca di Sussex era già su un aereo per la California, lasciando dietro di sé più dubbi che risposte.