Re Carlo e la figlia del Presidente, una storia mai dimenticata

IPA Re Carlo

C’è stato un momento, durante la recente visita di Stato del presidente Donald Trump, che ha scosso la stampa scandalistica britannica. È stato durante il banchetto di benvenuto, tenutosi al Castello di Windsor, nella St. George’s Hall, quando Re Carlo ha intrecciato un ricordo della sua giovinezza nel suo breve discorso di benvenuto.

Il sovrano inglese ha raccontato di quando ha avuto la possibilità di sposare un’americana. E non una qualsiasi bensì Tricia, la figlia di Richard Nixon. “Se i media fossero riusciti negli anni ’70 nel loro tentativo di approfondire questa relazione speciale, avrei potuto sposare un membro della famiglia Nixon!”, ha detto scherzosamente Carlo nel suo discorso, suscitando le risate di Trump.

Carlo alludeva al “sogno americano” della stampa dell’epoca, che speculava sulla possibilità di un’alleanza tra l’erede al trono britannico e l’élite statunitense. Ma a crederci in primis era soprattutto lo stesso Nixon, che organizzò diversi incontri tra i due.

Re Carlo e la storia d’amore con la figlia di Richard Nixon

Era l’estate del 1970. L’allora Principe Carlo aveva 21 anni ed era in procinto di intraprendere il suo primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti, accompagnato dalla sorella Anna. A quel tempo, era un giovane che stava appena iniziando il suo percorso come erede al trono britannico, ma deteneva anche il titolo di scapolo più ambito al mondo.

Quando arrivò a Washington, l’allora presidente Richard Nixon provò subito a spingere tra le braccia del futuro monarca la primogenita Tricia, due anni più grande del figlio della Regina Elisabetta.

Tricia Nixon era una giovane donna affascinante, con i capelli biondi e il naso all’insù, che aveva fin da subito catturato l’attenzione della stampa per la sua sicurezza e il suo carisma. Carlo, invece, appariva ancora timido e inesperto.

Nixon, presidente repubblicano costretto a dimettersi tre anni dopo a causa dello scandalo Watergate, era un grande ammiratore della monarchia britannica e, come molti americani, era affascinato dalla regalità.

Getty Images

Nixon organizzò numerosi incontri in onore di Carlo. Ma, nonostante gli sforzi e le speranze, una partita di baseball e una cena sontuosa non furono sufficienti a far scoccare la scintilla dell’amore a prima vista, e la prospettiva di assistere a una favola tra i due svanì velocemente.

Getty Images

Un anno dopo quell’incontro con Re Carlo, Tricia sposò l’avvocato Edward F. Cox. I due hanno avuto un figlio, Christopher, e sono sposati ancora oggi.

Getty Images

Re Carlo amava già la moglie, la Regina Camilla

All’epoca dell’incontro con Tricia Nixon, Re Carlo era già segretamente innamorato di una giovane aristocratica che appariva in alcune foto delle sue partite di polo.

Quella giovane donna, di nome Camilla Shand, figlia di un proprietario terriero con forti legami con la famiglia reale, finì per sposare un altro, il generale di brigata Andrew Parker-Bowles.

Ci vollero 25 anni – e una lunga relazione adulterina – prima che Carlo e Camilla riuscissero a convolare a nozze. Camilla è ora Regina del Regno Unito e non ha esitato ad ascoltare le battute scherzose del marito con un leggero sorriso.