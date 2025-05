Re Carlo III deve affrontare un nuovo imbarazzo per colpa dei Duchi di Sussex, che sono stati, di recente, presi in giro in uno show di una famosa tv americana

Fonte: IPA Harry d'Inghilterra e Meghan Markle

Nelle ultime settimane, i rapporti tra Re Carlo d’Inghilterra e il figlio Harry, Duca di Sussex, si sono ulteriormente complicati, dopo una sentenza giudiziaria che ha raggiunto il Principe, negandogli la possibilità d’ottenere nuovamente la scorta prevista per i senior della famiglia reale britannica.

Il figlio del sovrano ha deciso, allora, di rilasciare un’intervista bomba in cui si è lasciato andare anche a delle rivelazioni sulla sua famiglia d’origine, che sembra non aver gradito per nulla questa scelta. Ma, adesso, Carlo III deve subire un nuovo imbarazzo proveniente dagli Stati Uniti d’America, perché Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono stati presi in giro da un famoso show televisivo d’oltreoceano.

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, la presa in giro

Da quando i Duchi di Sussex hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per costruirsi una nuova vita, prima in Canada e poi in California, diversi sono stati i momenti in cui hanno provocato dell’imbarazzo nella Famiglia Reale Inglese con le loro rivelazioni o con le loro scelte. Il Principe Harry ha rilasciato diverse dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e, insieme alla moglie, è stato anche protagonista di un documentario in cui ha parlato anche della sua famiglia d’origine. Ma, in seguito, il Duca di Sussex ha scritto un’autobiografia Spare, in cui ha lanciato diverse accuse soprattutto nei confronti della Regina Camilla e del Principe William.

Ma, anche di recente, Re Carlo III ha dovuto subire un nuovo imbarazzo per colpa del figlio e della nuora che sono stati, loro malgrado, protagonisti di uno show televisivo molto seguito negli U.S.A. Si tratta di Saturday Night Live di Colin Jost. Durante l’ultima puntata della trasmissione tv, Michael Che ha citato i Duchi di Sussex nella sua rubrica Weekend Update.

Lo showman ha commentato la notizia di un nuovo accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra tirando in ballo Harry d’Inghilterra e Meghan Markle in modo ironico: “Il presidente Trump ha anche annunciato un nuovo accordo commerciale con il Regno Unito che riaprirà i mercati britannici alle aziende americane. Tutto ciò che la Gran Bretagna chiede in cambio è che ci teniamo questi due”. Mentre Michael Che lanciava questa notizia, è stato mandato in onda un ritratto proprio dei Duchi di Sussex, come riportato da Page Six.

Meghan Markle, il post per la Festa della Mamma

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno subito una presa in giro, di recente, da un famoso show televisivo americano, ma la coppia sembra non curarsi di quanto è accaduto. La Duchessa di Sussex, infatti, dopo una notte romantica con il marito, al concerto di Beyoncé, ha condiviso un tenero scatto con in braccio i figli in occasione della Festa della Mamma: “Queste due gemme, che ancora cercano di arrampicarsi sulla mamma, mi soffocano di baci e rendono ogni giorno l’avventura più memorabile. Essere la vostra mamma è il più grande privilegio della mia vita”.

La nuora di Re Carlo III ha chiuso la sua dedica con un messaggio d’amore per i figli: “Vi amo più di tutte le stelle del cielo, di tutte le gocce di pioggia e di tutto il sale su tutte le patatine fritte del mondo”.