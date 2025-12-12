Re Carlo, le sue decorazioni natalizie fanno scalpore: ecco quanto costano

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Re Carlo

Re Carlo sembra aver deciso che questo Natale non passerà inosservato. Da quando è salito al trono ogni sua scelta, dal guardaroba alle iniziative pubbliche, viene analizzata con occhi curiosi, e le decorazioni natalizie non fanno eccezione. Quest’anno il sovrano ha lanciato una collezione esclusiva che sta facendo molto parlare di sè, ma non solo per il fascino regale. Tra prezzi alle stelle e qualità che non convince tutti, le nuove decorazioni hanno acceso un piccolo “caso” festivo. Eppure per il suo albero sembra voler ripiegare su ben altre soluzioni, optando per decorazioni molto più low cost.

Re Carlo, in vendita una collezione natalizia da capogiro

Re Carlo III sa sempre come far parlare di sè, anche a Natale. Questa volta non si tratta di vacanze royal o di rinunce al titolo, bensì di una nuova collezione di decorazioni natalizie griffate che sta facendo molto discutere fan e critici. Sì, perché se da una parte l’idea di ornamenti ispirati alle residenze reali, da quella dei Windsor a Buckingham Palace, può far sognare gli amanti del mondo royal, dall’altra i prezzi da capogiro e la qualità percepita hanno lasciato molti a bocca aperta.

Le decorazioni si trovano in vendita sullo shop ufficiale della Royal Collection Trust e la collezione festiva comprende una serie di decorazioni che inneggiano ai simboli dell’iconica monarchia britannica. Tra palline con stemma reale, corgi (gli amatissimi cani della Regina Elisabetta) e silhouette di palazzi storici, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tranne che per il portafoglio.

Tra i pezzi più discussi c’è un ornamento in edizione limitata, una pallina decorativa ispirata all’incoronazione di Re Carlo nel 2023, realizzata a mano in porcellana finissima con dettagli in oro 22 carati che sfiora i 100 euro: una cifra che ha spinto molti a chiedersi se questo sia davvero un lusso natalizio o un’esagerazione regale.

Inoltre, nonostante le descrizioni sul sito parlino di materiali “di prima qualità”, tra velluti pregiati, cristalli e pietre incastonate, la reazione sui social è stata tutt’altro che entusiasta. Alcuni utenti hanno fatto notare che certi ornamenti, come la silhouette di Buckingham Palace ricamata con tecnica Zardosi, sembrano poco più che semplici disegni, deludendo chi si aspettava un effetto davvero royal.

Re Carlo, decorazioni costose ma non sul suo albero di Natale

A tenere banco in questi giorni però non sono le decorazioni in sè, quanto il loro costo: la questione dei prezzi è diventata un tema centrale nelle discussioni online soprattutto perché ci si trova a vivere in un periodo in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche, e vedere decorazioni natalizie che costano quanto un pranzo di festa ha sollevato più di qualche malumore. Secondo alcuni esperti, proporre una gamma di prodotti più accessibili avrebbe potuto essere una scelta più gradita e inclusiva, soprattutto per i fan reali che semplicemente desiderano un souvenir speciale senza spendere una piccola fortuna.

C’è però un’altra curiosità che sta facendo discutere: le nuove decorazioni natalizie di Re Carlo non sono nemmeno presenti sull’albero ufficiale del castello di Windsor. Al contrario, l’albero principale è decorato con ornamenti verdi e dorati riciclati dalle residenze reali, come vuole la tradizione voluta da Carlo stesso, un tocco che unisce sostenibilità e storia reale.

Se questo Natale farà discutere più per le sue decorazioni da collezione che per i regali scartati sotto l’albero, sarà difficile dirlo. Quel che è certo è che Re Carlo III sta cercando di dare una nuova impronta alle festività reali: un mix di tradizione, storia e, perché no, un pizzico di appeal commerciale.

