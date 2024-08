Kate Middleton e William d'Inghilterra avrebbero tante passioni in comune e uno stesso modo d'intendere la vita, come rivelato da degli esperti reali

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono una delle coppie più amate di tutti i tempi, visto che i due sono riusciti a conquistare l’affetto dei sudditi inglesi e degli ammiratori di tutto il mondo, che hanno apprezzato la loro complicità e riservatezza. Soprattutto in quest’anno difficilissimo, segnato dalla diagnosi di cancro, arrivata sia per la Principessa del Galles, che per Re Carlo III, i due hanno saputo sostenersi a vicenda e supportare i loro tre figli: George, Charlotte e Louis.

Ma quali sono i segreti di un’unione così forte e duratura? I Principi del Galles terrebbero acceso la fiamma con delle cene e un tenore di vita più normale possibile.

Kate Middleton e William d’Inghilterra, le passioni comuni

Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno cominciato la loro grande storia d’amore nel 2001 quando si sono conosciuti a una sfilata di moda, organizzata alla St. Andrews University, prestigiosa scuola frequentata da entrambi. I Principi del Galles hanno raccontato che, nelle prime fasi della loro relazione, si sono legati molto grazie a delle lunghe conversazioni, condivise durante delle cene, preparate a casa, come rivelato dal commentatore reale Duncan Larcombe: “William era davvero molto entusiasta di Kate e hanno tirato fuori il meglio l’uno dall’altro in molti modi. William è piuttosto timido e sa essere riservato con le nuove persone. È molto cauto, e, in questo, loro sono abbastanza simili. La loro relazione è sbocciata sugli spaghetti alla bolognese e sulle spiagge bagnate dalla pioggia”.

I due futuri sovrani d’Inghilterra sarebbero stati, inoltre, sempre molto bravi a mantenere ben distinta la loro vita pubblica da quella privata, godendosi, senza problemi, delle serate all’insegna del divertimento, come svelato dall’esperto reale Hugo Vickers: “Sono sempre stati bravi a tenere la loro vita privata lontana dallo sguardo pubblico, proprio come hanno fatto ad Anglesey. Ora, ovviamente, hanno un aiuto a casa a Windsor ma non hanno molto personale…. In modo da stare tutti insieme come una famiglia”.

Adesso, secondo quanto riportato dal Mirror, la coppia adorerebbe condividere i weekend nel Norfolk, le vacanze in barca e ancora delle cene, a base di arrosto. I due avrebbero in comune, anche, un forte senso dell’umorismo, come rivelato dallo stesso William d’Inghilterra: “Ovviamente ci divertiamo molto insieme, entrambi abbiamo un ottimo senso dell’umorismo riguardo alle cose, siamo con i piedi per terra, ci prendiamo in giro a vicenda per un sacco di cose… Ha un sacco di abitudini che mi fanno ridere e per cui la prendo in giro”.

Il ruolo dei Middleton

Kate Middleton e William d’Inghilterra condividono lo stesso modo d’intendere la vita e un modello importante per l’impostazione della loro famiglia sarebbe stato quello dei Middleton, genitori della Principessa, come rivelato da Hugo Vickers: “Ci è sempre stato detto che il principe William trovava la famiglia Middleton molto conveniente, nel senso che sentiva che aveva una sorta di normalità che la sua educazione non aveva particolarmente avuto.”

Dello stesso parere Duncan: “È facile sottovalutare il ruolo che i Middleton hanno avuto nella vita di William. Sì, si innamorò di Kate all’università, ma francamente si innamorò anche della famiglia Middleton. Erano la famiglia che non ha mai avuto: mamma, papà e tre figli che trascorrevano del tempo insieme e andavano in vacanza con la famiglia. Era un mondo nuovo che non aveva mai sperimentato prima. La prova più grande dell’influenza che hanno avuto su William è che lui e Kate stanno seguendo il modello Middleton nell’allevare i loro tre figli, mandandoli alla stessa scuola e tenendoli tutti vicini”.