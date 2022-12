Test: a quale personaggio di Natale assomigli?

Fonte: Getty Images Quale personaggio di Natale sei?

Le luci sono state accese e hanno illuminato di meraviglia le nostre case, le strade e le città di tutto il mondo. Insieme a loro anche i mercatini di Natale, che con gli anni sono diventati una vera e propria attrazione turistica, gli addobbi sontuosi e i grandi e maestosi alberi.

Insomma, il miracolo di Natale ha preso vita, e restare indifferenti a quell’atmosfera di festa che ha invaso il pianeta sembra quasi impossibile. Ma se c’è chi di questa festa non ne può fare proprio a meno, c’è anche chi, invece, vorrebbe non sentirne più parlare (Ciao Grinch del mondo! Sappiamo che ci state leggendo). E voi, come vivete questo periodo?

Se siete curiose di sapere a quale personaggio di Natale assomigliate di più, tra quelli che lo amano e quelli che non vogliono neanche sentirne parlare, allora, non vi resta che rispondere alle domande del nostro test.

Tutti i personaggi di Natale

I personaggi che popolano il periodo di Natale sono tantissimi. Alcuni provengono dalle favole più belle di sempre, altri dalle tradizioni, e altri ancora da leggende e storie che si raccontano da generazioni.

C’è Babbo Natale che, neanche a dirlo, è il protagonista assoluto di questo periodo. Lui, il papà più generoso del mondo, lavora duramente durante tutto l’anno per portare a termine la missione di una vita, quella di consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo. A patto che, s’intende, che siano stati buoni.

C’è poi Mrs Claus, al secolo Jessica Maria, che è la moglie di Babbo Natale. Il suo compito è quello di assistere suo marito nella preparazione dei regali, ma non solo. Si dice di lei che ami fare i biscotti per gli elfi e occuparsi delle renne quando sono a riposo.

A proposito delle renne, anche loro sono le protagoniste del Natale. Come farebbe Santa Claus, altrimenti, a girare il mondo per consegnare i regali la notte di Natale? La più famosa, tra tutte, è Rudolph, la renna dal naso rosso creata dalla penna di Robert L. May nel 1939.

Ci sono poi gli elfi, i piccoli aiutanti di Babbo Natale che vivono al Polo Nord, e che supportano Santa Claus durante tutto l’anno affinché tutti i regali siano consegnati in tempo.

E poi c’è lui, il temutissimo e spaventoso Grinch. Riconoscerlo è semplicissimo, non solo per la carnagione verde, ma anche per la totale mancanza di entusiasmo durante il periodo dell’Avvento. Lui, infatti, odia tutto ciò che ha che fare con il Natale.

Test: che personaggio di Natale sei?

Vi siete mai chieste a quale personaggio di Natale assomigliate di più? Potreste scoprire di avere molte caratteristiche in comune con gli elfi, oppure di essere la reincarnazione più moderna di Babbo Natale, o di sua moglie.

Certo è che se non vedete l’ora che le luci di Natale si spengano, allora, non ci sono dubbi sul fatto che il personaggio che più vi rappresenta è proprio lo spaventoso Grinch. Ma se volete esserne proprio certi, non vi resta che scoprirlo con il nostro test.