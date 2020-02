Come abbinare i pois: idee di look

editato in: da

I pois sono un classico che, personalmente, amo molto. Li trovo bon ton, ma non leziosi, hanno quel gusto d’altri tempi che, a corsi e ricorsi, torna sempre di moda. Quest’anno poi, i pois spopoleranno: li abbiamo visti sulle passerelle, li stiamo vedendo nelle vetrine dei negozi… tanto vale farsi trovare preparate!

Come abbinare i pois: in generale

Tenete presente una regolina generale molto importante: il pois largo allarga, quello più piccolo rimpicciolisce, o quanto meno non ha l’effetto ottico di allargare. Anche il colore del fondo è un elemento da considerare: capi con pois chiari su fondo scuro tenderanno a rimpicciolire, viceversa, pois scuri su fondo chiaro ad allargare. Per questo motivo, quando ragionate su un eventuale acquisto, tenete conto dei vostri punti di forza e di debolezza in questo senso.

Come abbinare i pois: à la française

Pois bianchi su fondo nero e un tocco di rosso sono il mix più francese che c’è, insieme alla meravigliosa marinière. Potete optare per un accessorio: borse, scarpe, cintura, o anche il rossetto o lo smalto! In ogni caso, evitate il pendant degli accessori, perché invecchia inesorabilmente (a meno che il contesto non sia quello di una cerimonia).

Come abbinare i pois: con che capi?

Dal momento che i pois sono una fantasia, il mio suggerimento è quello di evitare il mix and match, a meno che non sia un mix esatto di una fantasia al negativo dell’altra (cioè: pois neri su fondo bianco per la gonna, ad esempio, e bianchi su fondo nero per la blusa). Per quanto riguarda gli accessori, potete staccare con un colore forte, oppure riprendere quello dei pois. Entrambe le soluzioni funzionano.

Come abbinare i pois: non solo nero

Non esistono solo il bianco e il nero ragazze! I pois sono belli un po’ in tutte le sfumature. Il mio suggerimento, in caso di fondo colorato, è quello di riprendere con gli accessori il colore del pois, oppure di giocare con pezzi neutri: la borsa di paglia ad esempio, andando verso la primavera estate, o il giubbino di jeans e le sneakers.