Riding boots: trend equestre in città

Gli stivali da cavallerizza sono un tipo di calzatura evergreen, un po’ per la oro forma, un po’ per il mondo che evocano, fatto di raduni equestri, campi di polo e situazioni più o meno classy chic. Dal momento che, regalità a parte, si tratta di una calzatura furba e relativamente facile che sta vivendo un momento di gloria, eccovi un post utile per scegliere e indossare i riding boots con stile!

Come indossare gli stivali da cavallerizza: con i pantaloni aderenti

Questo genere di stivali da il meglio di sé con pantaloni aderenti o comunque dal taglio asciutto, da bilanciare ovviamente con la morbidezza del capo sopra. Attenzione, parliamo sempre di pantaloni, NON di leggins, che invece non funzionano in figura, vi raccomando. Per quanto riguarda la scelta di questo genere di stivale, dal momento che il gambale è tubolare e non prevede la zip, è necessario sceglierlo in modo oculato, in modo quindi che vi vesta bene e che non facciate fatica a calzarlo.

Se il vostro dilemma sono i polpacci importanti, non temete: ci sono aziende che producono stivali realizzandoli su misura sulla base del polpaccio di ciascuna cliente. Se quindi vi piace questo genere di calzatura, sappiate che potete indossare quella adatta a voi!

Come indossare gli stivali da cavallerizza: con pantaloni morbidi

Se le gambe sono il vostro punto di forza, potete indossare gli stivali da cavallerizza anche con pantaloni dal taglio più morbido, a patto, ovviamente, che stiamo dentro al gambale, più che altro perché altrimenti vi diventano scomodi. Per quanto riguarda il colore, il nero è un classico, ma potete scegliere anche altre sfumature come bordeaux o marrone testa di moro, a seconda di quello che avete nel vostro guardaroba.

Come indossare gli stivali da cavallerizza: con collant e abito corto

Potete indossare gli stivali da cavallerizza anche con un abito in maglia, con una felpa maxi e con collant sotto, colorati, coprenti o velati. La cosa bella di questo genere di calzature è che, dal momento che coprono completamente il polpaccio e le caviglie, sono l’ideale per chi porta malvolentieri le gonne corte per timore di esibirli. Con questo stivali, avete risolto la situazione!

Come indossare gli stivali da cavallerizza: senza calze e con l’abito lungo

Un’altra alternativa è quella di indossare i vostri stivali da cavallerizza senza calze e con un abito lungo e fluido, anche nella mezza stagione, sopratutto se temete di avere freddo. Personalmente, adatterei lo stile dell’abito agli stivali, nel senso che prediligerei linee morbide e colori non troppo squillanti, proprio per dare coerenza all’insieme.