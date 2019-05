Fai in modo che tua figlia si salvi da sola, senza attendere il principe azzurro

editato in: da

Essere mamma al giorno d’oggi, ci pone davanti a tantissime sfide, alcune di queste spaventano. Educare una figlia, mostrarle il mondo e insegnarle a gestire le emozioni, è una vera e propria missione che vi mette alla prova e che vi fa crescere, perché di imparare, non si smette mai.

La cosa più importante che potete insegnare alle vostre bambine, oltre all’educazione e al rispetto per gli altri e per il mondo, è l’indipendenza. Le vostre figlie, un giorno, saranno delle donne forti e coraggiose e devono sapere, già da ora, che potranno sempre contare sulle loro capacità.

Dovranno imparare che condividere la vita con qualcuno è bello, ma saper stare bene con se stesse, lo è ancora di più.

Le vostre figlie dovranno inseguire la loro strada ed essere esattamente come desiderano, a voi il compito di educarle e insegnare loro ad accettarsi sempre, a essere libere nelle scelte e non costrette nelle regole imposte dalla società.

Ogni bambina infatti, dovrebbe crescere sapendo che da adulta dovrà e potrà contare sulle sue capacità, professionalmente e sentimentalmente parlando.

Dovrà imparare a rispettare sempre le persone intorno a lei, il pensiero e le opinioni altrui, pur mantenendo i suoi ideali.

Insegnare tutto questo alle vostre bambine vi renderà felici, perché un giorno vi ritroverete davanti una donna forte e coraggiosa, indipendente e consapevole del suo valore.

Il vostro cuore si riempirà di gioia e orgoglio, nell’apprendere di aver cresciuto una donna in grado di poter contare su sé stessa.

Le donne forti si sa, a volte spaventano, ma nessuno potrà mai rinnegare il loro coraggio e la forza interiore.

Già da piccole, le vostre figlie dovranno imparare che nessuno – con un cavallo bianco annesso – arriverà a salvarle. A voi spetta un arduo compito: insegnare loro che il principe azzurro non esiste, e anche se un giorno, dovesse arrivare nelle loro vite, non sarà lui a salvarle dai pericoli del mondo.

Quando l’amore arriverà, sarà fatto di condivisione e indipendenza.

Dovrete spiegare a queste forti donne del futuro, che niente e nessuno potrà spezzarle e che hanno tutte le carte in regola per salvarsi da sole. Saranno delle eroine, in grado di affrontare tutte le avversità della vita.