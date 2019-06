Melania Trump in rosso incanta Londra. E Donald parla di Meghan Markle

editato in: da

Melania Trump a Londra affascina con l’abito rosso

Melania Trump affascina Londra e il Principe Carlo con un abito rosso da sogno.

Donald Trump e la First Lady ospitano Carlo e Camilla all’ambasciata americana per una cena di gala. Melania supera se stessa con un abito lungo a cappa, firmato Givenchy, che costa circa 6.327 euro. La scelta dello stilista forse non è casuale, dato che è tra i preferiti di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex veste il noto marchio in tutte le occasioni formali, compreso il suo matrimonio.

Sta di fatto che Lady Trump è incantevole. Il vestito di crépe rosso, mantello morbido, corpetto ricamato con perline e lunga gonna fluttuante è perfetto per la sua linea. Così, si riscatta dopo il trench poco convincente. Melania si dimostra anche una perfetta padrona di casa.

A Winfield house, l’ambasciata americana a Londra, ha servito a Carlo e Camilla, di nuovo vestita di bianco, una cena coi piatti preferiti di suo marito. E ha scritto personalmente il menu, in realtà non proprio in linea con un banchetto di gala. Il futuro Re d’Inghilterra e consorte hanno potuto gustare una bistecca con patate e gelato alla vaniglia, accompagnati da vino bianco a 61 euro alla bottiglia. Nulla a che vedere col vino servito a Buckingham Palace la sera precedente a 1.432 euro la bottiglia, dove la First Lady ha optato per un abito bianco di Dior.

Melania è stata brava a contenere i costi della cena, ma non certo le spese per i suoi look (splendido il look firmato Dolce & Gabbana). Proprio come l’americana adottata dalla Monarchia inglese, Meghan Markle. La moglie di Harry non si è fatta vedere dai coniugi Trump. Ufficialmente è in congedo maternità, ma pare ufficiosamente che si sia rifiutata di incontrare il Presidente.

A tal proposito, intervistato da Piers Morgan per Good Morning Britain, il Tycoon ha parlato calorosamente di Harry, “il terribile ragazzo“, negando che il Principe lo abbia evitato durante il ricevimento a Palazzo. Mentre ha liquidato brevemente Meghan e le sue accuse di misoginia con una battuta: “È stata cattiva con me, va bene”.