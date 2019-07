Melania Trump sotto attacco su Twitter per i decori di Natale. Mentre Ivana è a St Tropez

editato in: da

Melania e Ivana Trump a confronto

Melania Trump è già al lavoro per preparare le decorazioni natalizie della Casa Bianca.

La First Lady ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune foto che la ritraggono mentre è alle prese tra festoni, luci e progetti per rendere scintillante la dimora del Presidente. E commenta: “La progettazione natalizia è già iniziata nella East Wing della Casa Bianca. Non vedo l’ora di condividere la nostra visione finale per questa tradizione unica nei prossimi mesi”.

Melania nelle immagini indossa l’abito perfetto: un look total white a mezze maniche con gonna lunga fino al ginocchio. Ai piedi delle décolletée rosa dai tacchi vertiginosi, quasi certamente delle Louboutin, il brand preferito della signora Trump. Un outfit dall’eleganza estrema, dal colore strategico, molto amato da Lady Trump. Infatti, se il bianco è la tonalità estiva per eccellenza, nel contempo evoca la neve e l’atmosfera natalizia. Dunque, Melania non lascia niente al caso. Ma probabilmente una cosa non aveva previsto: la reazione dei suoi follower.

Se per Lady Trump è normale cominciare i preparativi per Natale a luglio, in piena estate, per gli utenti di Twitter è sembrata un’esagerazione. Melania è diventata così oggetto di scherno. Viene addirittura bacchettata perché ha osato postare queste foto subito dopo l’annuncio che a settembre la Casa Bianca ospiterà il Primo Ministro australiano. Non mancano commenti cattivi. Qualcuno le ricorda che sarà l’ultimo Natale nella residenza presidenziale, altri la criticano affermando che farebbe meglio a occuparsi di quanto sta facendo suo marito Donald.

Per altro le scelte della First Lady sugli addobbi della Casa Bianca sono sempre state contestate, in primo luogo perché considerate troppo “barocche” e costose rispetto alla sobrietà dei decori voluti da Michelle Obama.

Mentre Melania viene messa così alla gogna, la sua rivale Ivana Trump, ex moglie del Presidente e madre di Ivanka, Donald Jr e Eric, si trova a St Tropez dove ha festeggiato il compleanno del suo amico, lo stilista Domenico Vacca. Il 22 luglio ha quindi partecipato alla cena per lo stilista in compagnia della fidanzata di lui, Eleonora Pieroni.

Alla serata erano presenti molte personalità del jet set internazionale, arrivate da Londra, Parigi, Roma New York. Uno dei temi affrontati ovviamente la ricandidatura di Donald Trump alla Casa Bianca per il 2020.