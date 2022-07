Funerali di Ivana Trump, Melania assente. Parla la figlia Ivanka

Fonte: Getty Images Ivana Trump

I funerali di Ivana Trump si terranno mercoledì 20 luglio nella chiesa cattolica St. Vincent Ferrer nell’Upper East Side, vicino a dove viveva. I suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka e Eric saranno presenti alla cerimonia. Mentre non è chiaro se ci sarà l’ex marito Donald Trump. Ma una cosa è certa, Melania non ci andrà.

La morte di Ivana Trump

Ivana Trump è morta lo scorso 14 luglio a 73 anni, a seguito di una rovinosa caduta dalle scale nel suo appartamento di Manhattan dove viveva sola in compagnia del suo yorkshire. In un primo momento si era pensato a un infarto, un malore improvviso che avrebbe causato la caduta. Ma il New York Post sottolinea come Ivana soffrisse da tempo di problemi all’anca che la facevano camminare male.

Funerali di Ivana Trump, Melania grande assente

Ai funerali non è ancora chiaro se Donald prenderà parte, sebbene lui e l’ex moglie si sentissero regolarmente. Una fonte vicina all’ex Presidente ha dichiarato: “Donald sentiva regolarmente Ivana, le mandava fiori al suo compleanno e in altre occasioni”. Quando era alla Casa Bianca, sembra si consultasse quasi ogni giorno con l’ex moglie che una volta dichiarò di essere lei la vera First Lady.

Fonte: Getty Images

Era noto che tra Ivana e Melania Trump c’erano molte tensioni. E la stessa fonte ha specificato: “Se l’ex Presidente verrà al funerale, verrà da solo, senza Melania“. Quest’ultima non è mai nemmeno riuscita a conquistarsi l’affetto dei figli di primo letto del Tycoon e soffriva molto la presenza alla Casa Bianca di Ivanka.

La cerimonia funebre avrà inizio intorno alle 13.30. Come ha precisato la figlia di Ivana e Donald Trump, Ivanka, sarà “una celebrazione della vita”. Ai partecipanti è stato chiesto di non mandare fiori, ma le donazioni saranno devoluta ad associazioni che si occupano di salvare i cani.

Ivana Trump, il ricordo di sua figlia Ivanka

Proprio Ivanka Trump ha voluto ricordare la madre scomparsa all’improvviso. “Veniva da un Paese comunista e non aveva niente. Questo suo background l’ha spinta ad amare le cose belle, a vedere il meglio in tutto”. “Era lì sempre per noi. Non ci sono molte madri come lo è stata lei”. Ivanka ha parlato del carattere energico, al punto da essere quasi estenuante, della madre e del suo essere attenta a ogni dettaglio. Come quella che si trovavano insieme a Saint Tropez: “Un giorno a St-Tropez, sono scesa con quello che pensavo fosse un bel vestito ma lei si è lamentata: ‘Il tuo orlo è troppo lungo. Il tuo vestito pende’.

Fonte: Getty Images

La passione di Ivana Trump per la moda, per i look raffinati era nota, come ci ha raccontato il suo stilista preferito e amico da oltre 20 anni, Domenico Vacca.