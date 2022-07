Ivanka Trump ricorda mamma Ivana: lo scatto indimenticabile del “sogno americano”

Ivana Trump è stata molto più di una donna in carriera, di un’imprenditrice e di una modella. In America, è stata considerata l’icona del sogno americano. Ed è forse per questo motivo che la figlia Ivanka l’ha voluta ricordare con uno scatto indimenticabile: a dir poco bella, con uno stile inconfondibile. Il ritratto di tutti gli intimi desideri di chi confida in quel sogno, in quella terra, che è l’America, e che ha aperto le porte agli ambiziosi per tanto tempo.

Ivanka Trump ricorda mamma Ivana: la foto su Instagram dell’icona del sogno americano

Ivanka Trump, la seconda figlia di Donald e Ivana, ha voluto commemorare la memoria della madre, scomparsa il 14 luglio 2022, con uno scatto indimenticabile: era il 1977, e la Trump si trovava a bordo dell’elicottero dell’allora marito. In quell’anno, Ivana e Donald erano convolati a nozze, esattamente il 7 aprile. Un matrimonio sfarzoso, lussuoso, incredibile: non sapevano di stare per diventare la coppia per eccellenza degli anni ’80.

Per anni, Ivana e Donald sono stati praticamente la Regina e il Re di Manhattan a New York. In un’epoca in cui ancora gli influencer non esistevano, Ivana Trump è stata un punto di riferimento per tutti coloro che si aggrappavano al sogno americano. Ma è stata anche molto di più, perché il marito ha sin da subito riconosciuto il suo fiuto per gli affari.

A lei ha consegnato diversi progetti ambiziosi, come il restauro del Grand Hyatt Hotel a New York, ma anche la costruzione del Trump Taj Mahal ad Atlantic City. E, sì, la Trump Tower a New York, sulla Quinta Strada nella zona di Manhattan, porta proprio la firma di Ivana, che era una grande appassionata di design e architettura.

Ed è così che la figlia vuole ricordarla, e desidera che anche noi lo facciamo: una donna con un carattere esplosivo, felice, nemmeno lontanamente arrendevole. Mattone dopo mattone, la Trump ha costruito il suo sogno americano: i newyorchesi piangono la scomparsa della loro icona più amata.

Ivana Trump, la sua migliore amica era preoccupata per lei

Nella giornata del 16 luglio è arrivata la conferma sulla causa della morte di Ivana Trump: la caduta dalle scale e il conseguente arresto cardiaco. L’ufficio del medico legale ha dichiarato la sua morte come accidentale. E stanno emergendo alcuni dettagli: “Sono sempre stata così preoccupata per quella scala”, ha detto la migliore amica, Nikki Haskell, al Post. “Odiavo quelle scale, erano così infide. La sua casa aveva quattro piani e c’era un ascensore, ma non lo ha mai usato”.

Non solo la Haskell si è espressa in modo negativo sullo stato delle scale. Anche l’editorialista Rob Shuter, che ha avuto modo di visitare l’appartamento, ha definito quelle scale “pericolose”. La casa non è stata rinnovata né aggiornata come si potrebbe pensare. Lo stato di salute della Trump non ha giovato: aveva problemi a camminare e non era nelle sue migliori condizioni di salute.

Negli ultimi mesi della sua vita, la Haskell ha rimandato un ritratto della Trump ben diverso da come ce la ricordavamo: terrorizzata all’idea di contrarre il Covid-19, si era chiusa nella sua casa newyorchese, senza sapere quello che sarebbe successo, trascinandosi anche nella tristezza per la morte del suo amato Rossano Rubicondi, avvenuta a ottobre del 2021.