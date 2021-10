Addio a Rossano Rubicondi, il messaggio di Simona Ventura: “Fai buon viaggio”

Grande turbamento nel mondo dello spettacolo: è scomparso all’età di 49 anni Rossano Rubicondi. A darne l’annuncio è stata Simona Ventura, che su Twitter ha pubblicato uno scatto insieme a un messaggio toccante, mentre a svelare dei dettagli in più sulla scomparsa dell’attore è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Pare che Rubicondi stesse combattendo una guerra contro un tumore, un melanoma: “Sapevo che aveva un melanoma, lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti”, ha riportato il Corriere della Sera.

Rossano Rubicondi, l’addio di Simona Ventura

È stata Simona Ventura a dare l’annuncio della scomparsa dell’amico, scrivendo su Twitter un messaggio a lui dedicato a corredo di uno scatto in cui i due apparivano felici e sorridenti: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, ha scritto la conduttrice.

Anche il Divino Otelma ha dedicato all’attore un pensiero su Instagram, che insieme a lui aveva condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi: “Con te stavo bene e parlavamo… Eri e sei una bella persona… Ci rivedremo oltre il Velo di Iside e canteremo ancora insieme. A presto amico mio!”.

La notizia della scomparsa di Rubicondi ha sconvolto i fan e gli amici, che non sanno dare una risposta a una morte così improvvisa.

Rossano Rubicondi, la carriera e la vita privata

Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano Rubicondi si trasferisce a Londra a soli 23 anni, e comincia a lavorare come modello. In Inghilterra scopre la passione per la recitazione, e fa i primi passi nel mondo del cinema. Nel 2008 convola a nozze con Ivana Trump, e nello stesso anno arriva il grande successo: Rossano Rubicondi entra a far parte del cast della sesta edizione de L’Isola dei Famosi.

Durante il reality, ai tempi condotto da Simona Ventura, Rubicondi è finito al centro di una polemica per via di un presunto bacio con Belen Rodriguez, ai tempi fidanzata con il calciatore Marco Borriello e praticamente agli esordi in tv. Dopo il successo di quell’edizione, Rossano decide di continuare la sua attività nel mondo della tv: insieme a Federica Panicucci conduce la trasmissione televisiva Cupido e ottiene un ruolo nel film Natale a Beverly Hills.

Nel 2010 Simona Ventura lo chiama per fare l’inviato per la settima edizione de L’isola dei famosi, e nel 2012 ritorna in qualità di concorrente alla nona edizione del reality, anche se si ritira alla seconda puntata per motivi personali. Qualche mese prima di partire per l’Hounduras, nel dicembre 2011, si è sposato con la cubana Milu Vaimo, madre di tre figli già fotografata al suo fianco alla fine del 2008. Nel 2018 è tornato con Ivana Trump, anche se il ritorno di fiamma è durato solo pochi mesi: nello stesso anno è stato anche ballerino per una notte a Ballando con le stelle con la sua ex moglie. Negli ultimi anni aveva abbandonato il mondo della tv, dedicandosi all’attività di ristorazione.