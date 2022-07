Addio a Ivana Trump, da Donald a Rossano Rubicondi: gli uomini che ha amato

Ivana Trump è morta. Ex modella e imprenditrice conosciuta in tutto il mondo, aveva 73 anni e una lunga vita alle spalle, fatta d’amore e di grandi successi. Soprattutto personali. La notizia della sua morte è arrivata all’improvviso ed è stata confermata dalla sua famiglia: ripercorriamo insieme la sua vita e i suoi più grandi amori, dal Presidente Donald a Rossano Rubicondi.

Ivana Trump, i suoi più grandi amori

Il suo nome veniva spesso associato a quello di Donald Trump, con il quale è stata sposata per 15 anni, ma – in Italia – Ivana Trump era nota (anche) per la sua relazione con Rossano Rubicondi, scomparso nel 2021 all’età di 49 anni a causa di un melanoma alla mano. Sulle cause della sua morte, però, sono rimasti in sospeso tanti, troppi interrogativi.

Quello tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi, convolati a nozze 2008, è stato un matrimonio da 3 milioni di dollari che ai tempi fece molto discutere, soprattutto per la differenza di età tra i due. Ma quali sono stati i suoi più grandi amori?

Ivana Trump si è sposata per ben quattro volte. La prima, nel 1971, con Alfred Winklmayr, un suo amico austriaco, dal quale però si è separata dopo soli due anni; successivamente Donald Trump, da cui ha avuto tre figli e, prima di Rossano Rubicondi, Ivana Trump ha condiviso parte della sua vita con un altro uomo, Riccardo Mazzucchelli, con il quale si è sposata nel 1995. Il matrimonio è durato due anni: la coppia si è infatti separata nel 1997.

Matrimoni a parte, Ivana Trump (nome di battesimo Ivana Marie Zelníčková) è stata una grande donna d’affari. Ha dedicato la sua vita al mondo del design e dell’imprenditoria di moda e gioielleria, ma non solo, perché nella sua lunga carriera ha anche svolto il mestiere di scrittrice pubblicando alcuni libri, ed è stata un personaggio televisivo. In Italia, ha partecipato a Ballando Con Le Stelle, in cui è stata ballerina per una notte proprio con il suo Rossano Rubicondi, concorrente di quell’edizione dello show di Milly Carlucci.

Addio a Ivana Trump, morta a 73 anni

La prima moglie dell’ex Presidente degli USA, Ivana Trump, si è spenta nella giornata del 14 luglio 2022. L’ex modella e donna d’affari, conosciuta per essere la prima moglie di Donald Trump, ci ha lasciato all’età di 73 anni. Ad annunciarlo, attraverso un messaggio sul suo profilo di Truth Social, è stato proprio il tycoon. La notizia è stata poi confermata dalla sua famiglia. “Sono molto rattristato nell’informare tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York”, queste le parole di The Donald, che con lei ha avuto i suoi primi tre figli.

Originaria della Repubblica Ceca, Ivana Trump è stata una modella e una donna d’affari dal successo travolgente. I due sono stati sposati dal 1977 al 1992, e in quegli anni sono nati i loro tre figli Donald jr., Ivanka ed Eric. La notizia della sua scomparsa giunge inaspettata e, nonostante i problemi di salute dell’ultimo periodo, nessuno poteva prevedere che se ne sarebbe andata così presto.