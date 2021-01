Melania Trump, il look dell’addio è da favola e la borsa vale 70mila dollari. Ivanka piange

editato in: da

Melania Trump, il look nero dell’addio è da favola. Ivanka in bianco

Melania Trump non tradisce le aspettative e si congeda dalla Casa Bianca con un look semplicemente incantevole, un inno all’eleganza e alle griffe con tanto di Birkin in coccodrillo da 70mila dollari.

La moglie di Donald saluta gli Usa con un outfit total black degno di Jackie Kennedy e in fondo era proprio questo il suo obiettivo come consorte del Presidente: eguagliare colei che è considerata l’insuperata icona di stile americana. Ironia della sorte, la sua figliastra e prima rivale, Ivanka Trump ha scelto un abito-cappotto bianco, bordato di nero, che ricorda tanto lo stile di Kate Middleton. In fondo, sappiamo che la First Daughter uscente prende spesso ispirazione dai Reali, come il tubino rosso pericolosamente simile a quelli di Letizia di Spagna. Ma procediamo con ordine.

Melania Trump, criticata dalla figlia di Jill Biden per non aver incontrato la madre rompendo il protocollo, lascia la Casa Bianca con un look incredibilmente cupo, quasi a lutto, ma di una raffinatezza stratosferica. Tubino nero con giacchino a bolero dai bottoni d’orati, le sue amate Louboutin dal tacco sottile e altissimo, lunghi guanti neri e maxi occhiali da sole, Melania si è assicurata di lasciare l’immagine di First Lady più alla moda, indossando una serie di pezzi firmati, tra cui una Birkin in coccodrillo che vale 70mila dollari.

Lei e Donald Trump hanno camminato mano nella mano sul prato della Casa Bianca prima di salire sul Marine One verso Air Force Base Andrews. La coppia è apparsa sorridente e serena nel salutare gli Usa e nonostante le voci di un imminente divorzio, Melania e consorte si sono dimostrati insolitamente in armonia. Addirittura, arrivati alla Joint Base Andrews, Trump si è lasciato andare a un elogio nei confronti della moglie parlando della sua bellezza, grazia e popolarità. Mentre Melania di nuovo ha ribadito quale onore sia stato per lei servire il Paese come First Lady.

Chi è apparsa davvero emozionata, è stata Ivanka Trump che non è riuscita a nascondere qualche lacrima. Ma per non sfigurare davanti alla matrigna, si è presentata con un candido soprabito bianco di Altuzarra da 2.994 dollari. E mentre i Trump salutano l’America, tutto è pronto per la cerimonia di insediamento di Joe Biden.