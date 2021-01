Ivanka Trump come Letizia di Spagna: esce di scena col look da Regina

editato in: da

Ivanka Trump, look rosso come Letizia di Spagna

Ivanka Trump lascia la Casa Bianca e per il trasloco sceglie un tubino rosso che sembra uno degli abiti iconici di Letizia di Spagna. La figlia del Tycoon esce di scena con un colpo di classe, imitando una delle Regine più eleganti al mondo.

Ivanka è quindi alle prese con scatoloni e imballaggi, infatti entro il 20 gennaio, giorno in cui si insedierà il nuovo Presidente Joe Biden, vuole lasciare la sua attuale residenza. I primi oggetti ad essere traslocati sono alcune preziose opere d’arte che fanno parte della sua collezione. La destinazione finale ancora non è nota, ma la figlia di Trump non intende più abitare a Washington.

Di certo, il suo addio alla politica attiva non è da donna sconfitta, almeno così è voluta apparire pubblicamente, in uno dei suoi ultimi look da figlia del Presidente. Fotografata mentre lasciava la Casa Bianca, pronta per affrontare il trasferimento di residenza, Ivanka ha sfoggiato uno splendido tubino rosso, fasciante, molto femminile, con gonna sotto il ginocchio, spacco vertiginoso e maniche corte che ha abbinato a delle décolletée di vernice nera con tacco stiletto. Un look pericolosamente rubato a Letizia di Spagna.

Sorridente e serena, nonostante l’impeachement di Donald Trump, ha voluto lanciare un chiaro messaggio di forza con questo outfit, così diverso rispetto a quelli indossati negli ultimi mesi. Ivanka ha infatti privilegiato durante il periodo di transizione delle due presidenze, ma in generale in questi 4 anni, uno stile neutro e sobrio, con colori morbidi e tenui, in netto contrasto con la sua matrigna Melania che non si è mai fatta problemi ha indossare tonalità decise.

La scelta dunque di una mise rossa vuole indicare che Ivanka non si sente sconfitta e che non intende mollare nonostante tutto. Se in fatto si stile, è sempre stata un passo indietro rispetto a Melania Trump, per il suo ultimo look la figlia del Tycoon ha preso pericolosamente a modello Letizia che ha fatto del rosso il suo colore preferito. Non solo, seguendo il gusto della Regina spagnola, ha optato per una mise forte, estremamente femminile che denota fiducia e sicurezza di sé.