Joe e Jill Biden, la scaletta dell’insediamento e gli ospiti vip

Chi è Jill, la moglie di Joe Biden

L’orario (italiano) dovrebbe essere intorno alle 18, in quel momento del 20 gennaio 2021 dovrebbe prendere il via la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Joe Biden e la sua vice Kamala Harris presteranno giuramento presso l’ala ovest del Campidoglio. La cerimonia sarà diversa dalle precedenti, oltre alle restrizioni dovute al Covid sono state prese anche misure di sicurezza aggiuntive dopo l’assalto del sei gennaio al Campidoglio.

L’Inauguration day segna l’inizio formale del mandato da Presidente di Joe Biden (il 46esimo) e anche in questa occasione, nonostante le necessarie modifiche, non mancheranno momenti particolarmente toccanti e artisti di alto livello. Proprio tra questi ultimi ci sarà Lady Gaga, la popstar avrà il compito di cantare l’inno nazionale, non è la prima volta per lei che aveva già incantato il pubblico con la sua voce durante l’apertura della 50° edizione del Superbowl nel 2016. Tra gli altri sarà presente anche Jennifer Lopez che si esibirà e poi di Garth Brooks, cantante country già presente per l’insediamento di Obama del 2009.

Tra i momenti della cerimonia prevista la presenza della poetessa di 23 anni Amanda Gorman che leggerà un suo componimento e di Andrea Hall prima donna afroamericana a diventare tenente dei vigili del fuoco che reciterà il Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera. Per quanto riguarda l’aspetto più religioso l’inizio sarà affidato a Leo O’Donovan sacerdote gesuita, mentre la benedizione finale al reverendo Silvester Beaman. Durante la cerimonia si terrà il rito del giuramento del Presidente Joe Biden (a tenere la Bibbia scelta da lui sarà la moglie Jill) e della sua Vice Kamala Harris, e a seguire il discorso alla nazione.

In rappresentanza del popolo americano ci saranno circa 200 mila bandiere che sono state posizionate lungo la strada e saranno illuminate da 56 colonne di luce.

In programma anche Celebrating America, show televisivo di 90 minuti condotto da Tom Hanks, Eva Longoria e Kerry Washington con tantissimi artisti tra cui si possono ricordare Bruce Springsteen, i Foo Fighters, John Legend, Justin Timberlake e Demi Lovato.

Dopo la tradizionale e simbolica “Pass in review” (intorno alle 20, orario italiano)con cui il Presidente e la sua vice passeranno in rassegna le truppe, insieme ai rispettivi coniugi si recheranno al cimitero monumentale di Arlington. Qui dovrebbero essere presenti gli ex presidenti, con le ex First Lady, George W. Bush, Barack Obama e Bill Clinton. La parata lungo Pennsylvenia Avenue sarà solo virtuale poi Joe e Jill Biden arriveranno alla Casa Bianca.

Non sarà presente il Presidente uscente Donald Trump, a quanto pare non ci sono stati contatti neppure tra Melania e Jill Biden, al suo posto il vice Mike Pence.