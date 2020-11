Lady Gaga, show per Biden: “Votatelo”. Tutte le star contro Trump

editato in: da

Lady Gaga scende in campo l’ennesima volta per Biden, subito prima dell’ultimo testa a testa elettorale. E durante un comizio in Pennsylvania – uno degli swing State americani- è salita sul palco, dove ha spronato gli Americani a votarlo, per poi intonare la sua hit “Shallow”.

“Anche voi, come me, avete provato questi quattro anni e quindi avete tutte le evidenze per sapere, nel profondo del vostro cuore, che Biden è la scelta giusta“ ha detto la pop star.

Mai come in questa corsa alle presidenziali Usa, il mondo dello showbiz a stelle e strisce si è mobilitato per sensibilizzare gli americani al voto. E, nella maggioranza dei casi, contro Trump.

Esplicitamente pro Biden sui social si sono dichiarate Jennifer Aniston, Kerry Washington, che ha presentato la diretta Every Vote Counts con Alicia Keys e America Ferrera, e ha partecipato a diversi rally di sostegno al candidato democratico, sottolineandone sempre l’antirazzismo e l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione USA. Anche Beyoncé ha invitato il suo Texas a votare per Biden e Harris.

Sempre sul fronte musicale Bruce Springsteen ha omaggiato le origini di Joe Biden con un video, John Legend si è esibito anche alla convention dei Democratici. E poi ancora Justin Timberlake, Bon Jovi, Harry Styles e persino 50 Cent, prima sostenitore di Trump, ha ammesso di aver votato di Biden.

Per non parlare delle pasionarie Madonna, Cardi B, Ariana Grande, Taylor Swift, Lizzo, Billie Eilish, Mariah Carey, Miley Cyrus, Jennifer Lopez che hanno già votato con largo anticipo, palesando la propria preferenza per il duo Biden-Harris. Non ultima Cher, che ha apertamente dichiarato di sostenere lo sfidante democratico.

A Hollywood Leonardo DiCaprio ha dichiarato apertamente il suo appoggio a Biden. Così come Brad Pitt, George Clooney, Ben Affleck, Jennifer Garner, Scarlett Johansson, Tom Hanks e Rita Wilson, Chris Evans, Shia LaBeouf.