Melania Trump è tornata, il suo abito bianco è una favola

Fonte: IPA Melania Trump e l'abito bianco con dettaglio strategico

Melania Trump è tornata e lo ha fatto in grande stile. L’occasione è stato il party di benvenuto che si è tenuto a Manhattan e precede l’inizio del LIV Golf Invitational, torneo che proprio il marito Donald ospita nel suo golf club in New Jersey nell’ultimo weekend di luglio. La coppia è apparsa raggiante e in gran forma, nonostante sia stata travolta dalle critiche per aver accolto uno degli eventi di punta del governo saudita. Grandi sorrisi e mano nella mano, ma su tutto e tutti a spiccare è stata proprio Melania che, avvolta in un elegante abito bianco, ci offre una divina lezione di stile.

Melania Trump a Manhattan con l’abito bianco da sogno

Da quando hanno salutato la Casa Bianca, alla fine del mandato presidenziale di Donald, Melania Trump non ha fatto molte apparizioni in pubblico. Ma ogni volta che è accaduto, non ha perso occasione per mostrare al mondo la sua innata classe e la capacità di scegliere outfit sobri, eleganti e mai fuori luogo. Del resto è quel che ci si aspetta da una ex First Lady come lei, donna di gran temperamento, rimasta al fianco del suo Donald anche nei momenti più difficili e nonostante le insistenti voci di divorzio.

L’avevamo vista appena pochi giorni fa ai funerali di Ivana Trump, ex moglie del Tycoon e personalità tra le più significative del secolo scorso. E per celebrare la vita (come Donald aveva espressamente chiesto) della compianta Ivana, la splendida Melania aveva sfoggiato un look perfetto per l’occasione: un abito a maniche corte dalle linee minimal, total black e con gonna sotto al ginocchio. Un grande segno di rispetto per la donna che a lungo è stata la famiglia del marito.

Stavolta l’occasione è stata ben diversa, ovvero l’evento di presentazione e apertura dei giochi del LIV Golf Invitational, un prestigioso torneo di golf (sport del quale Donald è super appassionato) che fa capo al governo saudita e che, proprio per questo, ha scatenato la furia dei giornalisti. Sarà proprio il golf club dell’ex Presidente in New Jersey – dove Ivana Trump ha trovato sepoltura – a ospitare l’evento nell’ultimo weekend di luglio.

A giudicare dai grandi sorrisi sfoggiati per l’evento, però, sembra che Donald e la sua dolce metà non abbiano dato troppo peso alle critiche. E intanto Melania ha fatto sfoggio di un abito bianco da sogno che non ha lasciato indifferenti i presenti.

Fonte: Getty Images

Melania Trump, il dettaglio strategico dell’abito

L’ex First Lady a stelle e strisce è una total black addicted, ma non disdegna affatto le mise di colore bianco. Pensiamo, ad esempio, allo splendido tailleur Michael Kors con l’iconico cappello a tesa larga che indossò durante la prima visita di Stato alla Casa Bianca di Emmanuel e Brigitte Macron, nell’aprile del 2018. Cappello firmato Hervé Pierre che, tra l’altro, ha messo all’asta per un valore di 250mila dollari.

Il bianco è stata di nuovo la sua scelta per il party di inaugurazione del LIV Golf Invitational: un midi dress senza maniche di gran classe, abbinato a un paio di décolleté metallizzate con tacco a spillo. Ma sono i dettagli a rendere speciale qualsiasi look e Melania lo sa bene. Questo abito in particolare ne presenta uno “strategico”: il tessuto è raccolto sul ventre in un delicato drappeggio, fissato da un piccolo cinturino. Un ottimo modo per nascondere le “imperfezioni” o i rotolini che talvolta ci fanno desistere dall’indossare un outfit.