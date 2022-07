“Una forza della natura”. Funerali di Ivana Trump: i presenti e l’omaggio di Donald

Ai funerali di Ivana Trump, per l’ultimo saluto, non è mancata la famiglia al gran completo, nessuno escluso. Alla Chiesa di St. Vincent Ferrer a New York, ad accompagnare il feretro, ci sono Ivanka, Eric, Donald Jr, i figli di Ivana. Ma non solo. Melania Trump, al fianco del marito, Barron, Tiffany e persino la seconda moglie di Donald, Marla Maples. Tutti riuniti, senza rancori o dissidi passati, per “celebrare la vita” di Ivana, come richiesto dall’ex marito.

Funerali di Ivana Trump: i presenti all’ultimo saluto di una grande donna

New York è in lutto. La città che non dorme e che non si ferma mai è impegnata a piangere una delle sue icone più rappresentative: il simbolo del sogno americano. I funerali di Ivana Trump si sono svolti nel massimo del rispetto, dell’eleganza e del ricordo di una donna che non si è mai arresa, che ha dedicato la sua vita al lavoro, ai suoi figli, all’amore.

C’è il dolore, ci sono le lacrime, ma c’è anche una compostezza di fondo, che rappresenta la famiglia Trump. Per Ivana, hanno scelto una bara color oro, ma niente fiori. Hanno preferito effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, una organizzazione benefica per aiutare gli animali.

All’addio, hanno presenziato cento persone. Ivana, che è morta a seguito di una caduta dalle scale nella giornata del 14 luglio, è stata anche ricordata dai newyorchesi: tante le persone fuori dalla chiesa, proprio sul marciapiede, che hanno voluto renderle omaggio. Candele, rose rosse, le foto di Ivana in cornici d’oro, tra cui la celebre copertina di Vanity Fair. E una richiesta, voluta fortemente da Donald come ultimo omaggio: non un funerale, ma una celebrazione della sua vita.

L’omaggio di Donald Trump all’ex moglie

Fonte: IPA

“Sono triste“. La voce è bassa, il viso è solcato dalla malinconia. “Era eccezionale, bella dentro e fuori. Abbiamo iniziato la nostra vita insieme, e avevamo un rapporto così bello”. Donald Trump, presente al funerale, ha voluto omaggiare l’ex moglie con un lungo ricordo, un ritratto della donna raccontato al New York Post. Ed è così che emerge la vera natura di Ivana: “Era diversa e non si è mai arresa“.

Il ricordo dei figli al funerale

Ivanka, Donald Jr ed Eric, i figli che Ivana ha avuto insieme a Donald Trump, hanno ricordato la mamma come una “forza della natura, senza paura e indipendente”. Una donna glamour, dedita al lavoro, che non ha avuto paura di infrangere le regole. “Il giorno dopo il divorzio con papà, ha marciato in piazza ed è tornata al lavoro”. Eric Trump ne ha ricordato l’eterna giovinezza: “Nonostante i problemi di salute, è rimasta giovane fino alla fine“.

Donald non ha parlato al funerale, ha lasciato che lo facessero i figli e i nipoti, tra cui Kai, che è scoppiata in lacrime, dicendo che la nonna le mancherà e che non potranno più viaggiare insieme. “Ha avuto una vita bellissima”. Parenti, amici, ma anche ammiratori: nella chiesa di Manhattan, per la messa funebre di Ivana Trump, non mancava nessuno, persino Melania, data per grande assente inizialmente.

Nonostante la compostezza, c’è stata anche molta umanità, come il momento in cui Eric ha messo un braccio intorno alle spalle della sorella Ivanka, che stringeva la mano di uno dei figli, con un fiore rosso tra le dita. Un ultimo saluto meraviglioso, per una donna che non ha mai dato nulla per scontato e che ha sempre lottato. Fino alla fine.