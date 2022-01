Melania Trump sfida Donald: fai i soldi ed è pronta al divorzio

Melania Trump, il look nero dell’addio è da favola. Ivanka in bianco

Melania Trump mette all’asta l’iconico cappello bianco indossato quando era First Lady, se lo fa pagare in Bitcoin e celebra la criptomoneta tanto contestata da suo marito Donald. Tutti segnali che sono stati interpretati da un lato come un possibile divorzio imminente tra i due, dall’altro come una mossa strategica in vista delle Presidenziali del 2024 cui il Tycoon vuole partecipare.

Melania Trump, il cappello da First Lady all’asta per 250mila dollari

Melania Trump, tramite il suo ufficio e dei post sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere la sua intenzione di mettere all’asta il cappello bianco a tese larghe che indossò durante la prima visita di Stato alla Casa Bianca di Emmanuel e Brigitte Macron, nell’aprile del 2018. Si tratta di una creazione del suo stilista personale Hervé Pierre che l’ex First Lady abbinò a un completo di Michael Kors.

Di certo un accessorio unico che ricorda i tempi in cui i Trump erano inquilini della Casa Bianca e Melania sognava di fare breccia negli Americani, imponendosi come icona di stile, proprio come Jackie Kennedy. E in effetti suo marito Donald all’epoca osò con un tale paragone.

Insieme al cappello, Melania mette in vendita un suo ritratto dagli occhi blu, in acquarello, di Marc-Antoine Coulon e un’opera digitale ‘Nft’. Preso base dell’asta, che si terrà tra l’11 e il 25 gennaio, è di 250.000 dollari. La particolarità è che per aggiudicarsi i prestigiosi oggetti, bisognerà sborsare la cifra considerevole nella criptovaluta Solana. Parte del ricavato sarà devoluto al programma benefico, voluto da Melania Trump, Be Best.

Melania Trump sfida Donald con la criptovaluta

Pare che Melania abbia un particolare interesse per i Bitcoin e che con un tweet a inizio gennaio abbia voluto celebrare un anniversario speciale per la criptomoneta. Ma come notato da molti media, tra cui Marseille News, la signora Trump pare sbilanciarsi verso una direzione opposta rispetto a suo marito, Donald, che quando era Presidente degli Usa aveva criticato aspramente questo tipo di valuta.

Melania Trump divorzio vicino

Insomma, la mossa dell’ex First Lady ha dato da pensare, tanto che si è ipotizzato che di nuovo le cose in famiglia non vadano per il meglio. Ma di divorzio tra lei e Donald si parla da anni. All’inizio del 2020 si diceva che la coppia era in crisi perché Melania aveva affidato la ristrutturazione della villa di Mar-a-Lago a Tham Kannalikham senza consultarsi con Donald Trump, il quale a restauro avvenuto non ha gradito le modifiche in gusto neoclassico, andando su tutte le furie.

E poi come dimenticare i gesti di stizza dell’ex First Lady, quando si rifiutava di dare la mano in pubblico al marito.

D’altro canto, un possibile divorzio potrebbe arrivare anche e proprio in vista delle prossime elezioni presidenziali. Stando a vecchie indiscrezioni, Melania Trump non era entusiasta di diventare First Lady e la vita alla Casa Bianca non le è mai piaciuta. Senza contare le numerose critiche che ha subito, qualunque cosa facesse o indossasse. E forse per evitare di rivivere lo stesso incubo, in vista del 2024 e di un possibile ritorno alla Presidenza di Donald, preferisce mettere le mani avanti e monetizzare.