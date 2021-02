Melania Trump, gli auguri di San Valentino senza Donald

editato in: da

San Valentino, la festa degli innamorati per definizione, è particolarmente sentita in tutto il mondo. In particolar modo, i volti più famosi, sono soliti dedicare un pensiero amoroso ai propri partner, condividendo foto o video sui propri canali social. Un gesto del tutto inaspettato, però, è arrivato da uno dei volti femminili più celebri in tutto il mondo, Melania Trump (il cui vero nome, per chi non lo sapesse, è Melanija Knavs, germanizzato poi in Melania Knauss, prima di diventare quello attuale), che di certo non ha bisogno di presentazioni.

Anche lei, come tanti altri personaggi pubblici, ha deciso di festeggiare San Valentino, ma in un modo che ha lasciato a bocca aperta i fan della ex First Lady. La freccia di Cupido, infatti, non si è indirizzata verso il marito Donald, con cui è convolata a nozze nel 2005, dopo numerosi anni di fidanzamento e dal quale ha avuto un figlio l’anno successivo, Barron William. Melania ha pubblicato un video su Instagram (non ideato da lei, va specificato, ma ri-condiviso a sua volta) dedicato a tutti i bambini che ha avuto l’opportunità di incontrare nel corso del periodo vissuto alla Casa Bianca, corredandolo con una delle canzoni più toccanti e simboliche di sempre, We Are The World. Si tratta di un filmato che lei ha deciso di dedicare a tutti i suoi ammiratori, come si evince dalla didascalia sottostante: “It was wonderful to meet all the incredibile children from all around the world. Wishing everyone a happy #ValentinesDay weekend! (È stato meraviglioso incontrare tutti questi bambini incredibili da ogni parte del mondo. Auguro a tutti un buon San Valentino)”. Un auguro dedicato a tutti, fuorché a una persona: Donald.

Dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, non c’è traccia. Una semplice dimenticanza da parte di Melania o un gesto appositamente studiato? Purtroppo non ci è dato saperlo, in quanto non ci sono notizie ufficiali riguardo a una possibile crisi tra i due. Con molta probabilità, però, Melania ha preferito evitare di mostrare pubblicamente i sentimenti che la legano al marito, ponendo l’attenzione sul toccante video che dà prova del suo lato più umano.

Al momento, Melania si sta dedicando alla sua nuova vita da “cittadina comune”: solamente tre settimane dopo l’addio alla Casa Bianca, la donna ha aperto il suo nuovo ufficio, ma non si sa ancora di quali progetti si occuperà. Staremo a vedere!