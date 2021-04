Melania Trump compie 51 anni: cambia vita e resta con Donald

editato in: da

Melania Trump, il look nero dell’addio è da favola. Ivanka in bianco

Melania Trump compie 51 anni, è nata infatti il 26 aprile 1970. Questo è il primo compleanno da ex First Lady che la moglie di Donald festeggia nella sua esclusiva villa di Mar- a-Lago. E in pochi mesi ha già rivoluzionato la sua vita, aprendo un sito web dove si offre, insieme al marito, per presenziare a feste e convegni. Ovviamente dietro compenso.

Dopo il saluto alla Casa Bianca lo scorso gennaio, quando ha preso congedo con uno splendido completo nero di Chanel, Melania Trump ha fatto pochissime apparizioni pubbliche. In aprile però è stata sorpresa per ben due volte a cena con Donald. In una di queste, indossava un abito color crema, firmato Giambattista Valli (1.190 dollari). Il suo ingresso al fianco del Tycoon è stato accompagnato da un applauso di benvenuto, un’accoglienza più calorosa di quelle ricevute quando era First Lady. Nell’altra occasione, Melania sfoggiava un elegante abito scuro con piccoli pois chiari mentre si gustava una cena romantica con la sua dolce metà in uno dei ristoranti più rinomati di Mar-a-Lago.

Dunque, le voci di divorzio tra lei e il Tycoon si possono definitivamente archiviare. Se Donald Trump è intenzionato a ripresentarsi alle presidenziali nel 2024, quando potrebbe trovarsi come sfidante Meghan Markle, Melania è al suo fianco. L’ex modella non è entusiasta di tornare alla Casa Bianca, almeno stando a fonti vicine alla coppia, ma ancora una volta farà buon viso a cattivo gioco. Ne è una prova il nuovo sito che i Trump hanno aperto.

Si chiama 45office.com e offre la possibilità di invitare Donald e Melania Trump a un evento. Basta compilare un format con i propri dati e quelli dell’evento, di che tipo di occasione si tratta, come s’intitola, luogo e data in cui avverrà. È richiesto anche specificare se saranno presenti dei media. Et voilà, Donald e Melania potrebbero prendere in considerazione di presenziare alla festa che state organizzando.

Purtroppo però a causa delle numerose richieste, i signori Trump al momento non sono in grado di fornire aggiornamenti sullo stato delle cose. Ma non mancano di ringraziare per la comprensione.