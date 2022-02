Ylang Ylang: proprietà, a cosa serve e come si usa

Cos’è

L’ylang ylang è un albero tropicale di grandi dimensioni della famiglia delle Annonaceae. La specie, il cui nome botanico è Cananga odorata, cresce in varie regioni di India, Indonesia, Filippine, Malesia e Australia. L’albero di ylang ylang presenta un fusto eretto e ramificato che può raggiungere i trenta metri d’altezza sviluppando una chioma folta composta da foglie grandi, ovali e lucide. I fiori di ylang ylang sono grandi, a forma di stella, di colore giallo verde, intensamente profumati. Dai fiori di ylang ylang si estrae un olio essenziale dall’aroma intenso e inebriante, utilizzato in profumeria, cosmesi, in cucina e in aromaterapia.

Proprietà

L’olio essenziale di ylang ylang, oltre ad essere intensamente profumato, vanta alcune proprietà interessanti per la salute e il benessere. In particolare, a questa essenza sono state attribuite proprietà:

antinfiammatorie

antispasmodiche

antibatteriche

sedative

ipotensive

L’olio essenziale di ylang ylang è considerato anche afrodisiaco e, per questo, viene utilizzato diffuso nell’ambiente durante gli appuntamenti romantici o impiegato per bagni e massaggi di coppia, per risvegliare il desiderio.

A cosa serve

L’olio essenziale di ylang-ylang è noto soprattutto per i suoi effetti sul sistema nervoso. Tradizionalmente viene usato per ridurre lo stress e la tensione e per combattere depressione, ansia e l’insonnia. Il suo forte profumo, non sempre gradito, sembra avere anche effetti afrodisiaci perché aiuta a lasciarsi andare, esprimere le proprie emozioni e aumentare la libido sia nelle donne sia negli uomini. In aromaterapia, le proprietà dell’olio essenziale di Ylang-Ylang vengono dunque sfruttate per trattare disturbi dell’umore, infiammazioni, dolori e per aumentare il desiderio. L’essenza di ylang ylang può essere dunque utile in caso di:

ansia

stress

insonnia

depressione

bassa autostima

spasmi gastrointestinali

asma

dolori mestruali

dolori muscolari

mal di testa

ipertensione

tachicardia

calo del desiderio

Grazie alle proprietà antibatteriche, antimicotiche e antinfiammatorie, l’essenza di ylang ylang può aiutare anche a combattere diverse infezioni, tra cui quelle causate da Candida albicans. Inoltre, l’olio essenziale di ylang ylang è adoperato in cosmesi per stimolare la crescita dei capelli, migliorare l’aspetto dei capelli secchi e crespi e per trattare la pelle grassa e impura. Esiste infine anche un uso alimentare dell’olio essenziale di Ylang-Ylang, apprezzato per in cucina per dare un tocco floreale a torte e biscotti, pancake, confetture macedonie, gelati e dolci al cucchiaio.

Come si usa

L’olio essenziale di ylang ylang può essere utilizzato internamente, per inalazione ed esternamente. Diluito in olio vegetale al dosaggio di una o due gocce per ogni cucchiaio di olio, può essere ad esempio impiegato per massaggi rilassanti e massaggi di coppia, frizioni del cuoio capelluto per favorire la crescita dei capelli, massaggi del viso in caso di pelle grassa e spenta. I massaggi con olio essenziale di ylang ylang, sempre diluito, sono utili anche in caso di dolori muscolari, dolori mestruali, spasmi gastrointestinali; in questi casi, sarà sufficiente massaggiare la zona interessata per alleviare gli spasmi, l’infiammazione e il dolore.

I benefici dell’ylang ylang possono essere sfruttati anche grazie all’inalazione dell’essenza attraverso bruciatori e diffusori. Il profumo dell’ylang ylang, dolce e intenso, sembra infatti agire riducendo la pressione sanguigna e favorire il rilassamento. Diffuso nell’ambiente, l’olio essenziale di ylang ylang può aiutare a calmare l’ansia, l’agitazione, la tachicardia e a favorire il sonno e il riposo. L’essenza di ylang ylang è utile anche a lasciarsi andare alle emozioni, aumentare l’autostima, migliorare l’umore e porsi in modo più aperto e rilassato verso il o la partner negli incontri romantici.

L’olio essenziale di ylang ylang può essere utilizzato da solo o in sinergia con altre essenze che ne potenziano o ne modulano l’azione. Per ridurre la pressione e favorire il rilassamento lo si può usare ad esempio insieme all’olio essenziale di lavanda, mentre per aumentarne l’attività antinfiammatoria e antispasmodica lo si impiega con olio essenziale di camomilla. In caso di ansia e insonnia, all’olio essenziale di ylang ylang si possono associare quelli di melissa e maggiorana. In caso di cattivo umore, all’ylang ylang si possono miscelare gli oli essenziali di limone, bergamotto, basilico. Per potenziare le proprietà afrodisiache dell’ylang ylang si possono invece abbinare le essenze di patchouli, cannella, sandalo e zenzero.

Effetti collaterali dell’ylang ylang

L’uso dell’olio essenziale di ylang ylang è considerato sicuro ma è chiaramente sconsigliato in caso di allergie e sensibilità individuale. Applicato sulla pelle, l’ylang ylang potrebbe scatenare dermatiti da contatto e irritazioni, dunque è bene testare il prodotto in una piccola area del corpo prima di utilizzarlo. Gli oli essenziali, inoltre, non devono mai essere impiegati puri ma sempre diluiti in piccole quantità in un olio vegetale e il loro uso per via interna o per applicazioni topiche andrebbe evitato durante la gravidanza e l’allattamento.