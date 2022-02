Tisane del benessere: ricette efficaci per i disturbi più comuni

Le tisane sono preparazioni erboristiche ottenute da una o più piante in acqua, da consumare per sfruttare i benefici delle erbe. Sono economiche, semplici da preparare e buone da bere e possono essere personalizzate e diventare un prodotto su misura.

Per acquistare tisane di qualità, è bene rivolgersi ad un erborista, professionista qualificato che sa riconoscere le migliori erbe sfuse, miscelarle e personalizzare la ricetta.

Tra quelle più utilizzate per la preparazione delle tisane, alcune erbe sono particolarmente indicate per il nostro benessere psico-fisico e aiutano a combattere i disturbi più comuni, tra cui tosse, raffreddore, mali di stagione e infiammazioni.

L’esperta Tatiana Maselli ci guida alla scoperta delle tisane del benessere e delle ricette utili contro i disturbi più frequenti.