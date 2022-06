Dieta super detox per smaltire gli eccessi: come funziona

Fonte: 123RF Dieta super detox

Il corpo ci invia dei campanelli d’allarme per segnalarci che alcuni organi come fegato, reni, intestino e pelle si trovano in uno stato di sofferenza. Di fronte a questi segnali, l’ideale è intervenire con una dieta detox. Una alimentazione altamente depurativa seguita per un breve periodo di tempo può aiutare a ristabilire l’equilibrio dopo giorni sporadici di eccessi alimentari.

Oltre a rappresentare un primo passo per attuare una dieta più sana e bilanciata per il resto della vita, che significa:

Portare in tavola ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura alcalinizzanti per mantenere l’equilibrio acido/basico nell’organismo

Prediligere le proteine vegetali a quelle animali ricche di grassi saturi

Ridurre lo zucchero e il sale discrezionali (ossia quelli aggiunti a mano nelle preparazioni)

Mantenere una giusta idratazione

Fare un uso moderato di alcol e sostanze eccitanti.

