Schiena: esercizi e consigli per migliorare la postura

Per postura si intende la posizione adottata dal nostro corpo all’interno dello spazio. Grazie all’auto-osservazione e con l’aiuto di uno specchio possiamo verificare la condizione posturale in cui versiamo ed individuare eventuali errori nocivi per la salute del nostro corpo.

La schiena in particolare, si compone di 4 curve fisiologiche intimamente collegate e che hanno reciproca influenza. Il benessere di una delle “onde” incide su quello delle altre e, ad esempio, la postura viene influenzata sia dal modo in cui il collo sostiene la testa, sia dal modo in cui teniamo le spalle e il bacino.

Tra le cause principali del mal di schiena troviamo l’abitudine a gesti motori controproducenti. Tipico esempio? Raccogliere buste senza flettere le ginocchia, ma spostando verso il basso tutta la schiena.

