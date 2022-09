Settembre: frutta e verdura di stagione

Fonte: 123RF

Cosa mangiare nel mese di settembre

Con le vacanze estive ormai agli sgoccioli e la ripresa della normale vita quotidiana tra lavoro, scuola e impegni, l’organismo ha bisogno di una marcia in più per affrontare quello che da molti viene considerato un vero e proprio Capodanno autunnale.

Per fortuna arriva la natura a darci una mano, contribuendo a rendere la nostra mente più agile e brillante e aiutando a rifornirci di sostanze antiossidanti, importanti adesso più che mai per due motivi: per alcalinizzare l’organismo dopo i “bagni di sole” dell’estate, contribuendo anche a migliorare l’aspetto della pelle, e per preparare il corpo ad affrontare le stagioni più fredde.

In questo periodo è possibile sottoporsi alla dieta dell’uva (o ampeloterapia). L’uva è ricca di ferro, calcio, fosforo, vitamine A, C, PP, B6, è caratterizzata da spiccate proprietà antiossidanti. Basti pensare che 100 grammi di succo contengono ben 5200 unità ORAC. Attenzione, però, a non esagerare con il consumo, in quanto è un frutto molto ricco di zuccheri.

Verso l’ultima settimana di settembre, comincia anche la raccolta dei cachi, che si protrae per tutto il mese di ottobre e termina con l’arrivo dei primi freddi. Con i loro carotenoidi, questi alimenti rappresentano lo spuntino ideale per arricchire la dieta di settembre di sostanze utilissime per il nostro benessere.

Arrivano in pieno anche i fichi e i fichi d’India, che si trovano freschi e perfettamente maturi solo a settembre. Due frutti che sono un vero e proprio un concentrato di sali minerali, in particolare potassio, magnesio e ferro. I primi rappresentano anche una buona fonte di fibre che, oltre a favorire il buon funzionamento dell’intestino, possono aiutare anche a mantenere (o riportare) il peso nella norma; mentre i secondi sono conosciuti per la loro azione diuretica.

Continua fino all’inizio dell’autunno anche la stagione di prugne e susine e quella delle giuggiole, un valido aiuto nella salute cardiovascolare, poiché migliorano il metabolismo e aiutano a purificare i vasi sanguigni, oltre a rappresentare un calmante contro lo stress e l’astenia.

Rimangono però disponibili ancora per qualche settimana anche i mirtilli, ricchissimi di fibre utili a favorire una corretta funzionalità intestinale, vitamina C preziosa per la circolazione e dunque anche per il benessere delle gambe, e vitamina K.

Presente in abbondanza e succoso più che mai, anche il pomodoro è un alimento di stagione che andrebbe consumato in questo mese. Secondo una ricerca del 2011 questo vegetale ricco di licopene migliora la memoria nel breve e medio periodo. Così come il sedano che, oltre ad apportare gusto alle pietanze con pochissime calorie, contiene polisaccaridi: sostanze utili per la memoria negli adulti e nei bambini. Perfetti, dunque, per ripartire alla grande dopo la pausa estiva.

Tra i banchi dei mercati, spiccano anche i meloni gialli, con buccia grinzosa interamente gialla e polpa molto chiara. Composti per il 90% di acqua, caratteristica che conferisce al frutto un elevato potere saziante restando comunque un alimento ipocalorico, contengono ferro, utile per contrastare l’anemia, e fosforo e calcio che favoriscono la salute delle ossa. Inoltre, l’alto contenuto di betacarotene aiuta la produzione di melanina.

E poi? Settembre è ancora stagione per mangiare peperoni, melanzane, zucchine e pomodori, ma allo stesso tempo compaiono le prime zucche. È, inoltre, perfetto per gustare ancora lattughe, carote, ravanelli, fagiolini, cetrioli e bietole. In questo periodo, inoltre, si raccoglie ancora la rucola.

Insomma, ce n’è per tutti gusti prima che, a partire da ottobre, i banchi dei mercati cambieranno veste per colorarsi di giallo e arancione in vista dell’inverno.

Frutta di settembre

Uva

Fichi

Fichi d’india

Cachi

Giuggiole

Susine

Mango

Melone

Pesche

Limoni

Verdura di settembre

Bietola

Carote

Cetrioli

Fagiolini

Lattughe

Melanzane

Pomodori

Ravanelli

Rucola

Zucchine

Zucca