Frutta secca, proprietà e calorie

La frutta secca - o frutta secca lipidica - si contraddistingue per l'apporto di nutrienti molto importanti per la salute. Tra questi, è possibile ricordare i sali minerali, ma anche le vitamine e i grassi omega 3, preziosi alleati della salute cardiaca. Quali sono le alternative migliori da considerare quando si parla di frutta secca? Seguici per scoprire le principali, le loro proprietà e l'apporto calorico.