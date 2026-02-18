Dottoressa in Biologia della nutrizione. Affianca alle attività di formazione e didattica, ricerca e consulenza, sviluppo di prodotti alimentari e ricette, quella di divulgatrice ed è diventata un’istituzione nel campo dell’educazione alimentare con il metodo didattico Bilanciamo®️.

I pop-corn sono davvero così calorici come pensiamo?

Piccoli, paffuti, gustosi. Di compagnia davanti a un bel film o come snack per un aperitivo, i pop-corn non sono di certo da inserire nell’immaginario comune nella lista degli ingredienti “sani” all’interno di un’alimentazione.

Per non parlare poi di quelli caramellati o con il burro di arachidi o quelli rosa, verdi e blu che troviamo in quelle mega confezioni da autogrill.

Beh, se la mettiamo così, certamente non parliamo di un semplice pop-corn: è come confondere la frutta con il gelato alla frutta.

Ma putacaso prendessi una manciata di chicchi di mais? Li mettessi in una pentola o in friggitrice ad aria per realizzarne espressi in casa senza aggiunta di grassi e con un pizzico di sale o al naturale?

Udite udite: otteniamo incredibilmente un superfood. Uno snack leggerissimo, senza glutine, ricco di fibre e polifenoli, vitamine del gruppo B, magnesio e ferro.

Nell’undicesimo appuntamento di Mangia Senza Stress, il format pensato per imparare a rapportarci con il cibo nel modo migliore per il nostro benessere fisico e psicologico, approfondiremo insieme il magico mondo dei pop-corn e ti svelerò alcune curiosità che non tutti conoscono.

Quante calorie contengono i pop-corn?

Considerate come porzione media un bicchiere di carta: arriviamo a un peso di circa 10 g e a un valore energetico veramente misero, che si aggira intorno alle 36 kcal.

Credo che 36 kcal sia un apporto talmente ridicolo che possiamo considerare almeno il doppio per realizzare una porzione decente e che allo stesso tempo possa essere inserita in qualsiasi dieta ipocalorica.

Se prendi quelli già confezionati? Ogni 10 g quindi avrai intorno alle 45 kcal e, se ne dovrai consumare 10 o 20 g, non sarà sicuramente la quantità di grassi e di sale a doverti far preoccupare.

I pop-corn contengono le fibre?

E le fibre dove sono?

Le fibre sono raccolte in quella pellicina gialla che vedi all’interno del fiocco di mais quando scoppia e che spesso e volentieri diventa molto fastidiosa se si va a infilare in mezzo ai denti.

Aiutano il transito intestinale e aumentano il senso di sazietà.

Come consumare al meglio i pop-corn

I pop-corn, come qualsiasi cereale soffiato troviamo in vendita anche al supermercato, possono essere sfruttati all’interno di gustose colazioni dolci.

Aggiungendo un cucchiaino di miele e un cucchiaino di granella di pistacchi o nocciole, per esempio, il tuo bicchiere di pop-corn si può trasformare in un gustoso dressing per condire il tuo yogurt a colazione.

La prossima volta che ti capiterà quindi di gustare pop-corn in qualche situazione, mangia senza stress e sappi che non stai commettendo nessun peccato di gola, anzi sarebbe un peccato non mangiarli.

Ci vediamo il prossimo mese con un altro appuntamento, per imparare a mangiare senza stress e vivere il cibo in modo consapevole con il sorriso.