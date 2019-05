Dieta del riso integrale: dimagrisci in 9 giorni

editato in: da

Buono, ma soprattutto sano, il riso integrale è il protagonista di una dieta che consente di perdere diversi kg in soli 9 giorni.

Povero di calorie (circa 33 ogni 100 grammi) e ricco di nutrimenti, il riso integrale è l’ideale per tornare in forma in breve tempo e senza rinunciare al gusto. La dieta che ha per protagonista questo alimento è particolarmente facile da seguire, perché consente di variare i piatti e gli abbinamenti. A vostra disposizione avrete non solo il riso integrale classico, ma anche quello rosso e quello nero.

Si tratta di un cereale dalle grandi proprietà benefiche. Contiene un alto quantitativo di fibre, vitamine e sali minerali, inoltre è molto facile da digerire. Non a caso la dieta del riso integrale è stata ideata qualche anno fa da Walter Kempner, medico tedesco specializzato nella cura dell’obesità. Nel tempo questo regime alimentare è diventato famoso e utilizzato anche da chi deve solamente ridurre il gonfiore e perdere qualche chilo.

Il riso integrale infatti è il cibo perfetto per eliminare la pancia gonfia, contrastare la cellulite e la ritenzione idrica. Questa dieta dura fra i 10 e i 12 giorni, durante i quali è necessario seguire un preciso programma alimentare. Prima di iniziarla chiedete sempre consiglio al vostro medico, per capire se si tratta della scelta giusta per voi. Inoltre ricordatevi che lo schema alimentare non va seguito per troppo tempo, perché è particolarmente restrittivo e potrebbe causare delle carenze.

La prima fase è la più dura e prevede un periodo di tre giorni durante i quali dovrete mangiare esclusivamente riso integrale. Come unica concessione avrete un po’ di frutta e verdura, che vi serviranno per depurare l’organismo ed eliminare le tossine in eccesso. Nella seconda fase inizia la dieta vera e propria che dura 9 giorni. Il riso integrale (una porzione da 50 grammi) va assaporato tutti i giorni, a pranzo e a cena, abbinato a proteine magre, come pesce, pollo e ricotta, e verdure detox, come finocchi, carciofi, asparagi, radicchio, carote e sedano.