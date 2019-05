Dieta Fat Smash: ti depuri e perdi 5 chili in 3 settimane

editato in: da

Anche Marcia Cross, protagonista di Desperate Housewives l’ha scelta: scopriamo insieme come funziona e quali sono i benefici della Fat Smash Diet.

La Smash Diet è stata ideata dal Dottor Ian Smith, medico, consulente per la serie Tv statunitense The Doctors e autore di libri, diventati best seller nel settore come The Fat Smash Diet, Shred The Revolutionary Diet e The 4 Day Detox.

Questo piano alimentare è pensato per chi vuole perdere peso in poco tempo, se seguito alla lettera consente di eliminare 5 chili in sole tre settimane.

La dieta non sostituisce un regime alimentare equilibrato a lungo termine, piuttosto si presta come soluzione per chi vuole depurarsi dopo un periodo di eccessi. Ad ogni modo, prima di iniziarla, è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista che saprà consigliarvi il percorso più adatto alle vostre esigenze.

Lo scopro principale della Fat Smash Diet è quello di riequilibrare il corpo e la sua reazione nei confronti del cibo e dell’attività fisica. Secondo il Dottor Smith infatti, è necessario cambiare lo stile di vita ed eliminare le cattive abitudini.

La dieta prevede un impoverimento di grassi nell’alimentazione di tutti i giorni per favore di cibi sani e magri come: cereali integrali, pesce, pollame e verdure, la quota giornaliera di grassi da consumare non deve superare il 30%.

Il regime alimentare messo a punto dal protagonista di The Doctors, non prevede il conteggio delle calorie, tuttavia ci sono delle semplici regole da seguire per ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile.

Il Dottor Smith consiglia quattro o cinque piccoli pasti al giorno a distanza di tre o quattro ore, è fondamentale assumere frutta e verdura fresca e optare per carboidrati buoni. Sono inoltre consigliate le cotture al forno, al vapore o alla griglia ed è assolutamente vietato consumare alimenti fritti e bere alcol e bibite gassate, almeno durante la prima settimana.

È possibile inoltre fare dei piccoli snack a base di cereali e yogurt bianco e si consiglia di sostituire l’olio di oliva con quello di semi di lino per condire gli alimenti.

Per la riuscita della dieta, è necessaria l’introduzione dell’esercizio fisico nella quotidianità.

La Fat Smash Diet, prevede quattro fasi per raggiungere i propri obiettivi. La prima fase è quella detossinante, utile per depurare il corpo e ripulirlo dalle impurità. La seconda e la terza fase sono le più importanti, quelle durante le quali si segue il regime alimentare che cambierà le vostre abitudini. L’ultima fase invece, prevede la re-introduzione graduale di alcuni cibi, come patate o alcol e altri cibi “grassi”.