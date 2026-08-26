Aiuta a ritrovare il contatto con il proprio corpo, stimola la circolazione, migliora l’equilibrio e favorisce il rilassamento. Ecco perché camminare scalzi è un’abitudine che vale la pena inserire nella propria routine.

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123RF Donna che cammina scalza sulla spiaggia

Camminare scalzi stimola i recettori del piede, allena la muscolatura e migliora equilibrio, postura e distribuzione del peso.

Sabbia, erba e terra offrono sensazioni diverse e trasformano una semplice passeggiata in un momento di benessere e contatto con la natura.

L’abitudine va introdotta con gradualità, scegliendo superfici sicure e facendo attenzione a ferite, diabete e problemi articolari.

Togliersi le scarpe e camminare scalzi sulla sabbia o sull’erba è uno dei piccoli piaceri dell’estate. È un gesto semplice, quasi istintivo, che permette di sentirsi più liberi e di riscoprire il contatto con la natura. Ma camminare a piedi nudi non significa soltanto affrancarsi dalla costrizione delle scarpe. Il contatto diretto con superfici diverse stimola la sensibilità del piede, allena la muscolatura e rende più consapevole ogni passo. E se l’esperienza avviene all’aperto, in mezzo alla natura, può diventare anche un momento di benessere e di recupero psicofisico. Provare per credere.

Camminare scalzi fa bene? Tutti i benefici

Camminare senza scarpe significa lasciare i piedi liberi di muoversi in modo naturale. La sensazione cambia a seconda della superficie: la sabbia è morbida e instabile, l’erba fresca e delicata, la terra più irregolare. Questo può modificare il modo in cui il piede e la caviglia lavorano durante il passo e regalare molti benefici.

Stimola i piedi

Quando cammini scalza, la pianta del piede entra direttamente in contatto con il terreno. Di conseguenza, i recettori di cui è ricca la zona ricevono stimolazioni intense, che cambiano a seconda della tipologia di superficie su cui ti muovi. Questa maggiore quantità di informazioni sensoriali rende più consapevole il modo in cui appoggi il piede e distribuisci il peso, aiutandoti a prestare attenzione a movimenti che in genere compi in maniera automatica.

“Allena” la muscolatura

Senza la struttura della scarpa, piedi e caviglie devono adattarsi direttamente al terreno su cui cammini. Questo costringe i muscoli a lavorare attivamente, soprattutto sulle superfici irregolari, che richiedono piccoli aggiustamenti a ogni passo. Ciò non significa che una passeggiata a piedi scalzi sostituisca un vero allenamento, ma sicuramente può essere un modo piacevole per rafforzare la zona.

Facilita la circolazione

La compressione graduata esercitata dalla pianta del piede nudo quando appoggia a terra dà al sangue una maggiore spinta verso l’alto, con benefici effetti sulla circolazione. Se il terreno presenta ostacoli (avvallamenti, cunette) sui quali il piede può fare forza, è ancora meglio.

Aumenta l’equilibrio

Il contatto della pianta del piede nudo con il terreno migliora l’equilibrio, la stabilità e la postura, aiutandoti anche a ritrovare il tuo baricentro naturale. Inoltre, favorisce una corretta distribuzione del peso e riduce lo stato infiammatorio del corpo.

Migliora la consapevolezza del corpo

Camminare a piedi nudi ti porta in maniera naturale a concentrarti maggiormente sull’appoggio del piede. Ti risulta così più facile percepire come il piede tocca terra, come si distribuisce il peso e come cambia il movimento su una superficie rispetto a un’altra. È una piccola forma di attenzione al presente che può interrompere, almeno per qualche minuto, il flusso di pensieri e preoccupazioni. Insomma, una sorta di mindfulness veloce.

Favorisce il contatto con la natura

Camminare scalzi significa vivere l’ambiente con un senso in più. Puoi percepire la temperatura del terreno, la sua consistenza, l’umidità e le piccole irregolarità. Per questo, può diventare un modo piacevole per riconnettersi alla natura, soprattutto durante le vacanze. Aiuta anche a regolare i ritmi circadiani.

Aiuta a rilassarsi

Il barefooting – questo il termine inglese – praticato in un ambiente naturale unisce due elementi potenzialmente favorevoli al benessere: il movimento e l’esposizione alla natura. Immagina di camminare lentamente sulla sabbia e ascoltare il rumore del mare oppure di attraversare un prato a piedi nudi al tramonto, concentrandoti sulla sensazione dell’erba sotto i piedi. Sono gesti semplici che possono aiutarti a rallentare e rilassarti, a maggior ragione se procedi lentamente, senza fretta, lasciando che l’attenzione si sposti dai pensieri a ciò che senti sotto i piedi.

Dove camminare scalzi in estate

L’estate offre moltissime occasioni per provare a camminare scalzi.

Sulla spiaggia

La sabbia è probabilmente il terreno su cui è più piacevole passeggiare a piedi nudi. Si tratta di una superficie morbida e irregolare che richiede un continuo adattamento del piede e amplifica i benefici. Tuttavia, se non sei abituata a camminare scalza, meglio iniziare dalla battigia: la sabbia bagnata e compatta è meno faticosa di quella asciutta. Inoltre, il contatto con l’acqua fresca può regalare una piacevole sensazione di leggerezza.

Per una passeggiata rilassante, così come per un allenamento estivo, scegli le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio e in ogni caso non camminare sulla sabbia calda. Attenzione anche a conchiglie, sassi, vetri o altri oggetti che potrebbero ferire la pianta del piede.

Sull’erba

Un prato pulito, sicuro e ben controllato costituisce un’altra superficie ideale per camminare scalza. L’erba morbida e fresca sotto i piedi è piacevole soprattutto nelle giornate più calde. Può essere un piccolo rituale da fare al parco, in giardino o durante una pausa in vacanza.

Sulla terra

Terra e sentieri naturali possono offrire un’esperienza ancora più ricca dal punto di vista sensoriale. La superficie non perfettamente regolare ti costringe a prestare maggiore attenzione a ogni passo. In questo caso, però, è importante scegliere un percorso sicuro e controllare bene il terreno. Ricorda che pietre appuntite, rami, spine o altri oggetti possono provocare ferite.

Anche in casa si può stare a piedi nudi

Per camminare scalzi non bisogna necessariamente uscire all’aperto. Anche farlo in casa ha effetti positivi, soprattutto se il pavimento è sicuro e confortevole. È vero che in questo caso vengono meno gli stimoli offerti dalla natura, ma resta la possibilità di liberare i piedi dalle scarpe e muoversi con maggiore libertà. È un’abitudine semplice, ottima soprattutto alla sera, per lasciare riposare i piedi dopo una giornata trascorsa con scarpe chiuse o tacchi.

Come iniziare a camminare scalzi

Se non sei abituata a stare a piedi nudi, meglio procedere gradualmente. Non è necessario iniziare subito con lunghe passeggiate. Bastano pochi minuti, magari in giardino o sulla sabbia, così da cominciare a prendere confidenza con le nuove sensazioni.

Con il tempo puoi aumentare progressivamente la durata, sempre ascoltando il tuo corpo. Se compaiono dolore, fastidio o irritazioni, la cosa migliore è fermarsi.

Quando è meglio evitare di farlo

Camminare senza scarpe non è indicato in qualsiasi situazione. Bisogna evitare superfici sporche, molto calde, taglienti o potenzialmente pericolose. Se non si è completamente certi della sicurezza di un parco o di un terreno, si consiglia di tenere le scarpe.

È inoltre importante fare particolare attenzione in presenza di ferite, irritazioni o problemi ai piedi. In questi casi è meglio chiedere consiglio al proprio medico. Anche se si soffre di diabete, ridotta sensibilità agli inferiori o malattie articolari come fascite plantare o tallonite, è preferibile prima confrontarsi con il medico.

Fonti

Who Benefits from Barefooting? The Key Role of Baseline Wellbeing in Psychophysical Restoration: PubMed

Walking barefoot: a literature review of sensory, biomechanical aspects and injury risks: Medical Research Archives

Barefoot walking, nature connectedness and psychological restoration: the importance of stimulating the sense of touch for feeling closer to the natural world: Landscape research

Barefoot walking improves cognitive ability in adolescents: PubMed

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