Che cos’è il Bar Method per tonificare e rassodare il corpo

Nato negli Stati Uniti ma ormai diffuso in tutto il mondo, il Bar Method è un allenamento molto proficuo per chi desidera tonificare il corpo, allenando tutti i gruppi muscolari. Si tratta di un workout completo, utilissimo per tornare in forma e mantenere il proprio peso ideale.

Il Bar Method ha avuto origine verso la fine del ‘900 grazie a Burr Leonard, newyorkese particolarmente amante della danza classica e jazz. Da sempre appassionata agli allenamenti alla sbarra, che aveva conosciuto studiando il metodo Lotte Berk, ha ben presto deciso di dare vita ad una propria serie di esercizi con l’obiettivo di aiutare tantissime donne di tutte le età ad avere un corpo snello e tonico.

Per riuscirci, Burr Leonard ha collaborato con alcuni prestigiosi fisioterapisti affinché gli esercizi proposti dal suo Bar Method fossero sicuri per le articolazioni ed efficaci nel coinvolgere tutti i muscoli. Grazie agli accorgimenti adottati proprio dai fisioterapisti, questo tipo di allenamento si è rivelato adatto a tutte le donne, al di là delle singole abilità individuali, superando persino la barriera di eventuali disabilità fisiche.

Il Bar Method si basa su una serie di tecniche molto diverse tra loro: integra infatti alcuni esercizi di stretching ad altri di intenso sforzo muscolare, ottimi per bruciare calorie e perdere peso facilmente. Il metodo ideato da Burr Leonard prevede elementi di interval training, un tipo di allenamento caratterizzato da serie di esercizi a bassa e ad alta intensità intervallati tra loro. Questi esercizi hanno una grande efficacia nel dimagrire, perché aiutano a riattivare il metabolismo.

Tuttavia, la tecnica distintiva del Bar Method è l’allenamento isometrico: si tratta di un’attività che prevede un’intensa contrazione muscolare mediante movimenti piccoli e ripetuti. Gli esercizi isometrici si praticano prevalentemente mantenendo posizioni fisse per un determinato periodo, facendo in modo che il muscolo coinvolto rimanga contratto per tutto l’arco temporale. Ciò contribuisce a dare al corpo un aspetto molto più tonico e aggraziato, con braccia scolpite, addominali piatti e gambe affusolate.

In poche settimane, questo allenamento permette di migliorare la forza muscolare e di rassodare tutte le fasce muscolari, a partire dalle cosce e dai glutei. Inoltre allinea il corpo e permette di adottare una postura migliore, aumentando anche la flessibilità dei muscoli. Naturalmente, lo sforzo compiuto durante lo svolgimento degli esercizi, che vengono eseguiti a ritmo veloce, aumenta la frequenza cardiaca e accelera il processo mediante il quale bruciamo calorie, così da dimagrire più velocemente.