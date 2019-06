Aloe vera: l’alleato dell’estate per viso, corpo e capelli che è un vero toccasana!

editato in: da

Il gel di aloe vera è un ingrediente fondamentale per uso cosmetico, dalle incredibili proprietà. Viene estratto dalla piante di aloe vera (principalmente aloe barbadensis) ed utilizzato puro o miscelato ad altri ingredienti, sia per ricette fai da te che in prodotti formulati in laboratorio.

È idratante, emolliente, ha proprietà antibatteriche ed antimicrobiche, è lenitivo e rinfrescante: insomma, è un prodotto jolly da tenere nel proprio beauty, specie durante il periodo estivo, sempre molto critico per la nostra pelle!

L’alleato più semplice e pratico contro le scottature solari

Essendo un gel fresco, è l’ideale in caso da scottature solari: se avete scordato di riapplicare la protezione solare o vi siete esposti troppo a lungo, per lenire la pelle e l’irritazione sarà sufficiente cospargere del gel d’aloe sulla parte interessata. Oltre ad un sollievo istantaneo dato dalla sua freschezza ha proprietà calmanti, antinfiammatorie, lenitive e stimola la rigenerazione cutanea accelerando la guarigione. Provate a tenerlo in frigo, per un effetto benefico ancora più potenziato!

Potete usarlo anche in caso di ustioni o abrasioni di altra natura (ma meglio evitare ferite troppo profonde) ed altre contusioni: è infatti efficace anche in questi casi nell’accelerare la guarigione, oltre a recare un sollievo immediato. È utile per attenuare il rossore ed aiuta nella formazione di tessuto in caso di ferite, grazie alle proprietà antibatteriche.

Una maschera viso rinfrescante ed idratante, ottima anche per la pelle mista e grassa

L’aloe è un portento anche come maschera viso super idratante. La sua texture in gel, infatti, può servire come ingrediente base ed essere miscelato ad altri principi attivi a seconda della propria tipologia di pelle. Ad esempio, per la pelle molto secca si potrà aggiungere qualche goccia di olio di argan o di rosa damascena ed un po’ di miele, per un trattamento anti-age contro la disidratazione, mentre per la pelle sensibile meglio miscelare il gel con poca argilla bianca, fiori di camomilla pestati ed anche infuso, per lenire e calmare i rossori. Ma l’aloe è ottima anche come trattamento per la pelle grassa e mista, anche con acne: proprio per le sue proprietà antibatteriche, infatti, è moto utile su questa tipologia di pelle perché aiuta a disinfiammare la pelle, in particolare se presenta brufoli e sfoghi.

Essendo un gel idratante ma non grasso, è perfetto per le pelli che tendono a lucidarsi o produrre molto sebo, perché ha azione riequilibrante. Aggiungendo ad esempio del succo di limone, disinfettante ed illuminante e qualche goccia di olio essenziale di tea tree o di rosmarino, si può creare in pochi minuti una maschera che dà sollievo ed al tempo stesso riequilibra la produzione di sebo.

L’aloe vera come sostituto del gel per capelli e per combattere le irritazioni del cuoio capelluto

Quando diciamo che l’aloe vera è un toccasana è perché oltre ad essere impiegato sul viso e sul corpo, è utile anche sui capelli. Le sue proprietà lenitive, infatti, possono essere sfruttate anche per dare sollievo al cuoio capelluto irritato, ad esempio da trattamenti chimici aggressivi, forfora ed esposizioni solari troppo intense. Si massaggia in piccole quantità e si lascia in posa come fosse un impacco, poi si procede alla normale detersione.

Per le sue proprietà emollienti ed idratanti, si può utilizzare anche sulle lunghezze, unito a del miele o ad un olio di vostra preferenza, meglio se di cocco, con un naturale fattore di protezione, per creare un impacco da applicare su tutti i capelli al mare, per proteggerli dal sole ed al tempo stesso renderli morbidi ed idratati. Un altro utilizzo del gel d’aloe sui capelli, poi, ce lo suggerisce direttamente il nome: infatti è un ottimo sostituto del gel per capelli, proprio grazie alla sua consistenza, apportando anche un elemento benefico emolliente oltre al fattore styling da non sottovalutare.