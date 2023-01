La moglie di Mihajlovic ricorda Vialli e commuove. Le reazioni dei vip

La morte di Gianluca Vialli ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici, chi ha condiviso con lui parte del suo cammino. E i tifosi di calcio, ma senza una bandiera o dei colori, perché i campioni, soprattutto se lo sono stati sia sul campo sia fuori, non hanno tifoseria.

Anche Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic, ha voluto ricordarlo. Con un’immagine che commuove. Lei, che poche settimane fa ha dovuto dire addio all’amato marito, ha immaginato i due calciatori ora assieme. E poi le reazioni dei vip, tante, perché Gianluca Vialli non era solo un’istituzione del mondo calcistico internazionale, ma era un uomo che ha saputo lasciare un segno potente e tangibile.

Gianluca Vialli, il ricordo di Arianna, la moglie di Mihajlovic

La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata in una giornata di festa. Il sei gennaio del 2023 verrà ricordato per un addio doloroso, quello a Gianluca Vialli. Un campione il cui nome riecheggia nella memoria di tutti, anche di quelli che di calcio si intendono poco.

È il potere dei campioni. Di Vialli si ricordano le imprese sportive, i grandi insegnamenti nell’affrontare la malattia, e diverse immagini della sua carriera. Ma c’è una doppia fotografia che forse riesce a catturarne l’essenza: l’esultanza con l’amico e compagno di squadra Roberto Mancini quando hanno regalato alla Sampdoria il suo primo e unico scudetto, e l’abbraccio e la commozione – sempre al fianco di Mancini – trenta anni dopo. Questa volta per la vittoria degli Europei di calcio.

Un campione, dentro e fuori dal campo. Lo sottolineano le parole dei tanti che ne hanno voluto tracciare un ricordo. Ma tra le più commoventi ci sono quelle di Arianna Rapaccioni: la moglie di Sinisa Mihajlovic ha condiviso su Instagram una foto del passato in cui si vede Vialli giocare contro il marito: il primo con la maglia della Juventus, il secondo con quella della Sampdoria. “Sai quante partite lassù” ha scritto. E in quelle parole c’è l’eco del dolore per la scomparsa del marito che combatteva da tempo contro una leucemia, sommate a quelle per la morte di Gianluca Vialli.

Un ennesimo colpo per il mondo dello sport che nel giro di poche settimane ha dovuto dire addio, con Pelé, a tre campioni.

Tantissimi i commenti, la commozione, i pensieri di fan e vip sotto il post di Arianna Rapaccioni.

Gianluca Vialli, le reazioni dei vip

Dal 2017 Gianluca Vialli combatteva contro un tumore a pancreas. E oggi sono in tanti a ricordarlo, a celebrarlo.

A partire da Fedez che, in alcune storie, ha sottolineato come gli sia stato d’aiuto quando ha dovuto affrontare lo stesso intervento ma per due patologie diverse. Tra le tante cose il rapper ha detto: “È stato una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile”.

“Io e Gianluca Vialli ci siamo conosciuti tanto tempo fa…- è invece uno stralcio di quanto scritto da Simona Ventura sui social -. Lui golden boy insieme a suo fratello Roberto Mancini, di una Sampdoria che vinceva ed esaltava ed io, giovane cronista, che parlava (e ne sapeva) di calcio (e ciò faceva tanto strano). Ci siamo sempre stimati e seguiti negli anni. Hai lottato fino all’ultimo istante e questo non mi ha sorpreso. La ‘nostra’ generazione è così: forte, battagliera, mai doma. Che la terra ti sia lieve, grandissimo Gianluca. Chi ama, e ha vissuto, quel calcio, come me, non dimenticherà mai”.

“Sei stato sempre un grande… abbiamo lottato con te” si legge in una storia di Mara Venier, e, sempre alle storie Instagram, ha affidato i suoi pensieri Vanessa Incontrada che ha condiviso una foto di Vialli scrivendo “Riposa in pace”.

Antonella Clerici su Instagram ha scritto:”Ciao Luca… ti voglio ricordare così come quando eravamo giovani con tutta la vita davanti. Che dispiacere… che dolore”.

E poi Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi calciatore morto a dicembre del 2020, ha condiviso una foto di loro due abbracciati e sorridenti accompagnata da parole di profondo affetto: “Ciao Luca… Anima bella! Nonostante la malattia e la tua battaglia per la vita mi sei stato vicino da quando Pablito (così ti piaceva chiamarlo) se n’è andato. Spero solo che Paolo possa accoglierti fra le sue braccia rassicuranti. Sei stato un combattente vero… È un dolore che si rinnova”.

Non sono mancati i tributi dall’Inghilterra dove Gianluca Vialli ha giocato e allenato. David Beckham ha scritto: “Un vero gentiluomo dal cuore più grande. Ti vogliamo bene Gianluca. Ciao amico mio”.

Gianluca Vialli, le parole della famiglia

Da sempre molto riservata, la famiglia di Gianluca Vialli ha annunciato la scomparsa del campione: “Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli – si legge -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità, Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

Il funerale si terrà a Londra, dove Gianluca Vialli viveva con la moglie Cathryn White Cooper, arredatrice di interni, e con le figlie Olivia di 18 anni e Sofia di 16.