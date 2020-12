Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti il suo grande amore

editato in: da

Federica Cappelletti è il grande amore di Paolo Rossi, sempre accanto al calciatore, sino alla fine. Giornalista e mamma delle figlie più piccole dello sportivo, è stata proprio Federica ad annunciare la morte di Paolo. Su Facebook ha condiviso uno scatto in cui sorride, felice con il marito. “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”, ha scritto.

Parole toccanti per l’uomo che ha amato e che resterà sempre nel suo cuore. Campione dei Mondiali di Spagna del 1982, Paolo Rossi si è spento a causa di un male incurabile contro cui lottava da tempo. Il messaggio di Federica è stato commentato da centinaia di persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Pablito. Calciatore, ma anche volto tv (da Ballando con le Stelle ai talk), Rossi era innamoratissimo della moglie con cui aveva costruito un legame indissolubile.

Negli anni Ottanta aveva sposato Simonetta Rizzato e nel 1982 aveva avuto il primo figlio, Alessandro. Nel 1998, Paolo aveva conosciuto Federica Cappelletti. Fra i due c’era stato un colpo di fulmine e da allora non si erano più lasciati. Nel 2010 la coppia si era sposata a Roma e qualche tempo dopo aveva deciso di rinnovare le promesse matrimoniali durante un romantico viaggio alle Maldive. Un amore grande quello fra Federica e Paolo che hanno avuto anche le figlie Maria Vittoria, 10 anni, e Sofia, di 8. Due lauree e una carriera come giornalista, la Cappelletti ha collaborato con diverse testate nazionali.

Con Rossi ha inoltre scritto un libro intitolato Quanto dura un attimo e pubblicato nel 2019. Nel libro Federica raccontava la storia e il coraggio del suo Paolo, diventato un mito dopo quei sei gol che avevano reso grande l’Italia al Mondiale del 1982. Riservata e lontana dai riflettori, la moglie dello sportivo qualche tempo fa aveva svelato qualcosa di più sul loro rapporto: “Per me Paolo non è il calciatore – aveva confessato parlando del marito -, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te'”.