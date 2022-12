Addio a Pelè, l’ultimo saluto della figlia Kely su Instagram: “Dobbiamo tutto a te”

Il mondo del Calcio piange una delle sue più importanti leggende: addio a Pelè, simbolo della Nazionale brasiliana con cui ha vinto per 3 volte la Coppa del Mondo. L’ex calciatore è scomparso all’età di 82 anni dopo aver combattuto contro alcuni gravi problemi di salute. La famiglia non l’ha mai abbandonato ed è stata al suo fianco sino a queste ultime ore. Su Instagram arriva il messaggio della figlia Kely Nascimento, che scrive: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”.

Calcio in lutto: è morto Pelè, il dolore della famiglia

Il suo nome è stato una leggenda per tutti coloro che amano il gioco del calcio. Ha scritto la storia della Nazionale brasiliana, ha inanellato una lunga serie di record sportivi e, ora, la famiglia e tutti i tifosi ne piangono la morte. Addio a Pelè, una delle stelle più luminose nella storia del calcio internazionale. Il campione è morto all’età di 82 anni dopo alcuni gravi problemi di salute, che l’hanno portato nelle precedenti settimane ad un immediato ricovero d’urgenza in ospedale.

La famiglia non ha mai smesso di stargli accanto e, fino agli ultimi istanti della sua vita, “O Rei” è stato circondato dall’affetto dei suoi cari, che ora ne piangono la morte. Su Instagram la figlia Kely Nascimento ha voluto ricordarlo con un commovente post: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”. E, a corredo del messaggio, un dolcissimo scatto che ritrae tutte le mani dei suoi familiari unite alle sue, in un unico abbraccio, a testimonianza di un legame fortissimo che non si spezzerà mai.

Anche sul profilo Instagram del campione è stato condiviso un commovente post, un omaggio in parole: “L’ispirazione e l’amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, serenamente scomparso oggi. Nel suo viaggio, Edson ha incantato tutti con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto attività sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l’amore. Il suo messaggio vivente diventa un’eredità per le generazioni future. Amore, amore e amore, per sempre“.

Pelè, una vita per il calcio: record, premi e tutto l’amore ricevuto

Pelè ha rivoluzionato il modo di intendere, fare ed amare il calcio e la sua carriera è entrata nella storia. “O Rei” non è un appellativo casuale, avendo lui regnato nel mondo del pallone grazie alla sua classe, al suo innato talento, alla maestria e alla tecnica delle sue giocate. E, ovviamente, grazie alle numerose reti messe a segno: oltre 1.200 in carriera, cifre da capogiro.

Inoltre, tra i record affissi in bacheca, Pelè è stato l’unico calciatore al mondo a vincere ben tre Mondiali di calcio: ha infatti trionfato con il suo Brasile nel 1958, nel 1962 e nel 1970. Tra i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti spicca il Pallone d’oro FIFA onorario; inoltre è stato eletto il Calciatore del Secolo per la FIFA.

Dopo 82 anni di onorata carriera, Pelè lascia tutti coloro che l’hanno amato e gli hanno voluto bene. La famiglia in primo piano, ma anche tutti gli appassionati del calcio che hanno sognato con le sue magie in campo e con il suo indiscusso talento.